Uno Santa Fe | Ovación | Alma Juniors

Alma Juniors empieza a tomar ritmo de Liga Federal con un cuagrangular amistoso

Alma Juniors definió su hoja de ruta para la preparación: amistosos ante Sanjustino y un cuadrangular en casa para llegar afinado a la Liga Federal

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 15:27hs
Alma Juniors empieza a tomar ritmo de Liga Federal con un cuagrangular amistoso

Con la mira puesta en la Liga Federal, Alma Juniors comenzó a transitar la etapa más fina de su preparación. El plantel ya tiene definidos los primeros ensayos que le permitirán ajustar funcionamiento, rotaciones y ritmo de competencia antes del debut oficial.

El primer desafío será este viernes, cuando el equipo dirigido por Sebastián Puñet viaje a San Justo para medirse con Sanjustino, en un cruce que marcará el inicio de la seguidilla de amistosos. La revancha llegará una semana más tarde, el viernes 13, en el gimnasio “Dr. Enzo Scocco”, donde Alma tendrá su primera presentación ante su gente.

Alma Juniors se prepara con todo

La puesta a punto continuará con un atractivo cuadrangular que se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22, organizado por el propio club. Además de Alma Juniors, participarán Almagro, Atlético Rafaela y Ceci de Gálvez, que ocupará el lugar de Atlético María Juana.

En cuanto a la competencia oficial, Alma formará parte de la zona “B” de la Conferencia Centro de la Liga Federal. Allí compartirá la fase clasificatoria con Almagro, Atlético Sastre, Atlético Rafaela, Atlético María Juana, Sanjustino, Unión y Juventud de Bandera (Santiago del Estero) y Atlético Tostado, en un grupo que promete paridad y exigencia.

Con el calendario en marcha y los primeros partidos confirmados, Alma Juniors empieza a encender motores con un objetivo claro: llegar competitivo y sólido a su regreso al escenario nacional.

Alma Juniors Liga Federal Sanjustino
Noticias relacionadas
en su cumpleanos 41, cristiano ronaldo no juega y crece la incertidumbre sobre su futuro en al nassr

En su cumpleaños 41, Cristiano Ronaldo no juega y crece la incertidumbre sobre su futuro en Al Nassr

cuatro argentinos van por la qualy del argentina open

Cuatro argentinos van por la qualy del Argentina Open

revelan los sueldos de la f1 para 2026 y colapinto esta entre los ultimos

Revelan los sueldos de la F1 para 2026 y Colapinto está entre los últimos

independiente dijo no a la primera oferta de atletico mineiro por kevin lomonaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Lo último

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Último Momento
Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Banfield levantó sus inhibiciones y puede usar sus incorporaciones

Banfield levantó sus inhibiciones y puede usar sus incorporaciones

Ovación
Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

¿Se podrá ver el debut de Colón? Incertidumbre por la TV en la Primera Nacional

¿Se podrá ver el debut de Colón? Incertidumbre por la TV en la Primera Nacional

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco