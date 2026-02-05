Alma Juniors empieza a tomar ritmo de Liga Federal con un cuagrangular amistoso

Alma Juniors definió su hoja de ruta para la preparación: amistosos ante Sanjustino y un cuadrangular en casa para llegar afinado a la Liga Federal

Con la mira puesta en la Liga Federal, Alma Juniors comenzó a transitar la etapa más fina de su preparación. El plantel ya tiene definidos los primeros ensayos que le permitirán ajustar funcionamiento, rotaciones y ritmo de competencia antes del debut oficial.

El primer desafío será este viernes, cuando el equipo dirigido por Sebastián Puñet viaje a San Justo para medirse con Sanjustino, en un cruce que marcará el inicio de la seguidilla de amistosos. La revancha llegará una semana más tarde, el viernes 13, en el gimnasio “Dr. Enzo Scocco”, donde Alma tendrá su primera presentación ante su gente.

Alma Juniors se prepara con todo

La puesta a punto continuará con un atractivo cuadrangular que se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22, organizado por el propio club. Además de Alma Juniors, participarán Almagro, Atlético Rafaela y Ceci de Gálvez, que ocupará el lugar de Atlético María Juana.

En cuanto a la competencia oficial, Alma formará parte de la zona “B” de la Conferencia Centro de la Liga Federal. Allí compartirá la fase clasificatoria con Almagro, Atlético Sastre, Atlético Rafaela, Atlético María Juana, Sanjustino, Unión y Juventud de Bandera (Santiago del Estero) y Atlético Tostado, en un grupo que promete paridad y exigencia.

Con el calendario en marcha y los primeros partidos confirmados, Alma Juniors empieza a encender motores con un objetivo claro: llegar competitivo y sólido a su regreso al escenario nacional.