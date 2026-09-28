Peligro de desmoronamiento frente al río: convocan al INA y a buzos especializados para inspeccionar la costa del Club Regatas

Tras el pedido de informes presentado por la institución deportiva centenaria de Candioti Sur sobre la barranca afectada en la Laguna Setúbal, la autoridad portuaria admitió la falta de antecedentes técnicos por tratarse de una estructura centenaria. Para avanzar en la solución definitiva, se gestionarán inspecciones subacuáticas con buzos tácticos y una batimetría junto al INA.

Peligro de desmoronamiento. El Ente Portuario confirmó que no tiene los planos originales de la defensa del Club Regatas y coordinará inspecciones subacuáticas e hidrológicas

Peligro de desmoronamiento. El Ente Portuario confirmó que no tiene los planos originales de la defensa del Club Regatas y coordinará inspecciones subacuáticas e hidrológicas

El conflicto estructural que atraviesa el Club Regatas Santa Fe desde los últimos años por el desmoronamiento de su frente costero sobre la Laguna Setúbal, sumó una respuesta oficial este mes por parte del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF).

A través de un documento formal enviado a las autoridades de la entidad deportiva durante este mes de septiembre, la conducción portuaria confirmó la inexistencia de documentación técnica original sobre el antiguo sistema de defensa del predio.

Peligro de desmoronamiento. El Ente Portuario confirmó que no tiene los planos originales de la defensa del Club Regatas y coordinará inspecciones subacuáticas e hidrológicas

Respuesta del Ente Portuario

La respuesta del Ente Portuario surge tras una presentación formal realizada por el club el pasado 20 de agosto, donde se informaron las obras preventivas y provisorias ejecutadas sobre el tablestacado del sector sur para contener un desplazamiento de tierra que afecta casi 400 metros cuadrados.

En dicha nota, la institución había solicitado planos constructivos, memorias de cálculo y parámetros geotécnicos para respaldar el proyecto de ingeniería definitivo que planea fundar mediante pilotines de hormigón, vigas y tensores de acero.

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Sin embargo, el organismo portuario argumentó que la defensa constituye una obra de "antigua data" asociada a construcciones centenarias, por lo que no se dispone de planos, detalles de anclajes ni parámetros hidráulicos que permitan precisar las condiciones de ejecución originales de la estructura.

"El Ente Administrador del Puerto de Santa Fe no cuenta con documentación técnica que permita determinar con certeza el método constructivo empleado. Al tratarse de estructuras centenarias, no se dispone de planos, memorias de cálculo ni parámetros geotécnicos de origen", explicaron como respuesta oficial desde el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF).

Inspección con buzos y estudios batimétricos con el INA

No obstante, y pese a la falta de antecedentes históricos, el Ente Portuario ratificó los compromisos asumidos y puso en marcha una serie de estudios técnicos de campo para evaluar el estado real del lecho y de la infraestructura sumergida:

Inspección subacuática especializada: se gestionará una visita técnica con la firma especializada Raúl A. Negro y Cía. para concretar una inspección subacuática mediante buzos. El relevamiento buscará detectar deformaciones, fisuras, socavaciones o desplazamientos no visibles en la estructura sumergida de las tablestacas.

Estudios hidrológicos con el INA: en paralelo, se coordinará un operativo junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para la realización de una línea batimétrica sobre el sector afectado. La medición permitirá trazar la perfilería actual del fondo del río frente al club.

Diagnóstico complementario: ambos estudios aportarán datos fundamentales para validar y ajustar el plan de ingeniería diseñado por Regatas, el cual contempla el anclaje de la barranca mediante pilotines de hormigón colocados en terreno firme y traccionados por cables de acero.

Desgaste natural del tiempo

La histórica convivencia del Club Regatas con los ciclos de la Laguna Setúbal derivó en los últimos años en una emergencia de infraestructura que no admite más dilaciones. La combinación de las bajantes extremas de años anteriores y el desgaste natural del tiempo terminó por fracturar el sistema de tablas-estacas que contiene el terreno en el sector sur de la centenaria institución de barrio Candioti Sur.

Dicha situación provocó en los últimos años un notorio desplazamiento de la tierra hacia el lecho del río. Esta falla geológica, que compromete una franja de casi 400 metros cuadrados, obligó al Ente Portuario a restringir el acceso al área, inhabilitando un espacio vital que alberga una pileta, un tobogán y las zonas verdes más utilizadas durante la temporada de verano.

Riesgo de un derrumbe inminente y obras en marcha

Ante el peligro de un derrumbe inminente, la institución diseñó desde principios de año un plan de ingeniería basado en estudios de suelo que permitirán fundar una estructura sobre terreno firme. La solución técnica consiste en la colocación de pilotines de hormigón que funcionarán como tensores; mediante cables de acero y vigas de amarre, se buscará traccionar las defensas actuales para estabilizarlas y evitar que el club continúe perdiendo superficie frente al avance del agua.

Según explicaron a UNO Santa Fe desde la institución deportiva en el mes de febrero de 2026, se trata de una intervención ambiciosa que busca devolverle al socio un lugar de esparcimiento central, ubicado estratégicamente cerca de la zona de quinchos.

“Esta zona viene con alguna falla de terreno desde hace bastante tiempo, que se vio agravada por la bajante durante los años anteriores. Entonces tenemos una zona en la parte Sur del club, casi en convivencia con el límite con Azopardo, donde tenemos unas tablas-estacas que, al estar deterioradas por los años está haciendo que se estén corriendo hacia el río. Obviamente se van a van a derrumbar si no tomamos cartas en el asunto”, manifestaron desde el Club Regatas.

Respuesta del Ente Portuario