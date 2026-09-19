El uno por uno de Unión en la dura derrota ante Independiente en el 15 de Abril

Unión no pudo sostener la ventaja lograda en el inicio del complemento e Independiente se lo dio vuelta en el 15 de Abril. Actuaciones muy bajas de casi todos los jugadores.

Unión sufrió una dura derrota 2-1 ante Independiente en el 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, y acumuló su segunda caída consecutiva después del traspié ante Talleres en Córdoba. El Tatengue había sido superior durante buena parte del primer tiempo, generó las situaciones más claras, pero no logró marcar. En el complemento, Marcelo Estigarribia puso el 1-0 a los tres minutos, aunque la alegría duró muy poco.

En apenas nueve minutos, el partido cambió completamente de manos. Santiago Montiel igualó a los seis minutos y Maxi Meza puso el 2-1 a los 12 , aprovechando un momento de desconcierto del equipo de Leonardo Madelón. Unión fue en busca del empate con los ingresos de Luna Diale, Malcorra, Eric Ramírez, Bruno Pittón y Misael Aguirre, pero acumuló aproximaciones sin generar situaciones claras ante un Independiente que se replegó y defendió la ventaja.

La derrota vuelve a encender interrogantes en Unión, no solamente por el resultado sino también por la manera en que dejó escapar otro partido que había comenzado ganando, tal como le había ocurrido ante Central Córdoba. Después de tres triunfos consecutivos, el Tatengue sumó dos derrotas seguidas y perdió parte del impulso que había conseguido en el campeonato, por lo que necesitará una reacción rápida para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Mansilla (4): En el primer tiempo respondió de buena manera ante un remate de Morales. En el primer gol no pudo hacer nada, pero en el segundo de Maxi Meza estuvo muy mal parado. No brindó la seguridad que venía mostrando en Unión.

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Juan de Dios Pintado (4): Muchas ganas pero con poca claridad para pasar al ataque. Terminó incidiendo con un desvío en el empate parcial de Independiente. Flojo partido desde que tomó la titularidad en Unión.

Juan Pablo Ludueña (4): Quedó desparramado en el segundo gol de Independiente, tras comerse el amague de Maxi Meza. Muy desordenado, acumuló su segundo flojo partido.

Matías Rocha (4): Mostró personalidad, más allá que atacó muy poco Independiente, con lo cual no se lo pudo ver mucho en acción. Habrá que darle más tiempo para sacar conclusiones sobre sus dotes futbolísticos.

Lucas Ayala (4): Contó con tardes mucho mejores desde que llegó a la Primera División de Unión pero esta vez estuvo endeble en la marca. Se proyectó mucho pero con poco criterio.

Julián Palacios (5): Siempre genera algo diferente para el equipo, pero esta vez no estuvo lúcido como en otras grandes tardes con la rojiblanca. Fue reemplazado para intentar buscar algo diferente en ataque.

Joaquín Mosqueira (4): Alternó buenas con malas en el primer tiempo pero no pudo pesar con su juego ni con la contención en el mediocampo, sobre todo en el frenético arranque del segundo tiempo. Perdió la marca de Maxi Meza en el segundo tiempo y rápidamente fue reemplazado.

Lucas Menossi (5): Mucha entrega, sacrificio, aportando juego pero sin ser del todo decisivo. Está en un buen momento pero terminó en la confusión generalizada en Unión.

Brahian Cuello (4): Contó con un mano a mano en el primer tiempo que le ganó Rodrigo Rey. Se esperaba más de su juego por las bandas, pero estuvo ausente y el equipo lo sintió. Fue reemplazado una vez que Independiente lo dio vuelta en el inicio del complemento.

Marcelo Estigarribia (6): Su gol le suma un punto más, salió para el ingreso de Eric Ramírez. Más allá del gol sigue con poco peso ofensivo, donde da la sensación que siempre está a contramano o la suerte no está de su lado. De igual manera, volvió al gol y eso para un delantero es clave.

Cristian Tarragona (5): No fue la tarde de Tarragol en su regreso a la titularidad, pero siempre exige, busca, y se brinda por el equipo. Contó con un cabezazo cruzado en el primer tiempo que se fue cerca.

Ignacio Malcorra (4): No incidió demasiado, tuvo muchas ganas pero poca claridad. Entró en un momento difícil ya que había conseguido dar vuelta el partido Independiente, y Unión ingresó en una confusión generalizada.

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Mauro Luna Diale (4): También entró en un contexto adverso y tuvo ganas, intentó pero sin tener claridad para desnivelar y poner un pase preciso para poner a un compañero en posición de gol.

Eric Ramírez (5): Entró con muchas ganas, obligó pero tampoco tuvo chances para empatar el partido. De igual manera, le da un aire muy positivo al equipo cada vez que ingresa.

Bruno Pittón (-): Entró en los últimos minutos para intentar poner centros precisos y desnivelar por la izquierda. Tampoco pudo hacer mucho.

Misael Aguirre (-): Ingresó en un momento donde Leo Madelón acumuló muchos delanteros. Pero la ecuación no fue la buscada y casi no entró en acción.