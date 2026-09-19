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Unión-Independiente: el 15 de Abril vivió otra tarde de fútbol a pleno

Unión volvió a Santa Fe después del golpe ante Talleres para recibir a Independiente por la décima fecha de la Zona A del Clausura. La expectativa vuelve a instalarse alrededor de un partido importante para un Unión que quiere recuperar el paso.

19 de septiembre 2026 · 17:05hs
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Unión-Independiente: el 15 de Abril vivió otra tarde de fútbol a pleno

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Unión-Independiente: el 15 de Abril vivió otra tarde de fútbol a pleno

UNO Santa Fe / José Busiemi
Unión-Independiente: el 15 de Abril vivió otra tarde de fútbol a pleno

Unión-Independiente: el 15 de Abril vivió otra tarde de fútbol a pleno

Hay partidos que se juegan antes de que empiece el partido. Unión e Independiente volvieron a encontrarse en el 15 de Abril, en un duelo que llega con todos los condimentos de una jornada importante para el Tatengue.

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Después de la derrota 2-1 frente a Talleres en Córdoba, Unión regresa a Santa Fe con la intención de dejar rápidamente atrás ese traspié. La caída cortó una seguidilla de tres triunfos consecutivos y frenó el envión de un equipo que había logrado meterse entre los protagonistas de la Zona A.

Una tarde especial en el 15 de Abril para Unión-Independiente

La llegada de Independiente le agrega un ingrediente especial a la jornada. Se trata de uno de esos partidos que generan atención por el nombre del rival, por lo que hay en juego en la tabla y por la necesidad del equipo de Leonardo Madelón de volver a sumar de a tres.

Unión llega con 13 puntos e Independiente con 14, por lo que el encuentro también puede leerse como un duelo directo entre dos equipos que pretenden mantenerse en zona de clasificación a los playoffs. En ese contexto, cada detalle de la previa empieza a cobrar importancia.

El 15 de Abril volverá a ser el punto de encuentro para una nueva tarde de fútbol, con el Tatengue obligado a recuperar la sonrisa después del paso por Córdoba y con la expectativa puesta en una respuesta del equipo ante su gente.

Cambiar el clima después de Córdoba

La historia reciente todavía está fresca. Talleres logró cortar el buen momento de Unión, pero el conjunto de Madelón tendrá rápidamente la posibilidad de cambiar esa sensación y reencontrarse con su mejor versión.

Para eso, el entrenador prepara modificaciones y todo indica que habrá novedades importantes en el once, entre ellas el posible debut como titular del uruguayo Matías Rocha y el regreso de Cristian Tarragona, mientras que también aparecen dudas por el estado físico de algunos jugadores.

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Más allá de los nombres, lo que buscará Unión es recuperar aquello que había mostrado durante la racha de triunfos: intensidad, solidez y capacidad para competir cada partido.

Y en una jornada de esas que prometen un 15 de Abril cargado de expectativa, el Tatengue tendrá la posibilidad de transformar la bronca por la derrota en Córdoba en una respuesta inmediata. Frente estará Independiente. En juego, mucho más que tres puntos: la chance de volver a encarrilar el camino y hacer de Santa Fe otra vez una parada incómoda para cualquiera.

Unión Independiente 15 de Abril
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