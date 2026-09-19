Unión perdió otro partido increíble ante Independiente y profundizó su caída

Unión, que arrancó ganando con un tanto de Marcelo Estigarribia, sufrió su segunda caída al hilo tras caer ante Independiente por 2-1. Anotaron para el Rojo Santiago Montiel y Maxi Meza.

Unión cerró una tarde para el olvido en el 15 de Abril. Perdió 2-1 ante Independiente, sufrió su segunda derrota consecutiva y volvió a mostrar una preocupante incapacidad para sostener un resultado que tenía a favor. Lo más inquietante no fue solamente la caída, sino la forma: después de un primer tiempo en el que fue superior y generó las mejores situaciones, se desmoronó en el comienzo del complemento tras ponerse arriba en el marcador y luego nunca encontró las herramientas para reaccionar.

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Durante la primera parte, el Tatengue presionó alto, encontró espacios y obligó a Independiente a equivocarse en la salida. A los 11 minutos llegó la más clara: Menossi habilitó a Brahian Cuello, quien quedó mano a mano con Rodrigo Rey, pero el arquero del Rojo ganó el duelo. En el rebote, Julián Palacios la levantó por encima del travesaño.

Unión también tuvo un remate de Menossi y, después de una pelota parada ejecutada por Cuello, Tarragona apareció de cabeza para cruzarla y dejarla a centímetros del palo. El equipo de Madelón era superior, tenía iniciativa y parecía estar cada vez más cerca de abrir el partido.

Superioridad sin premio y otra polémica: ¿perjudicaron a Unión?

Independiente contó con alguna aproximación, como el remate de Maxi Meza a los 15 minutos que obligó a Matías Mansilla a responder con dificultades, condicionado además por el sol que caía sobre el arco. A los 44, Morales exigió nuevamente al arquero tatengue, que respondió en dos tiempos.

Pero el cierre del primer tiempo dejó una nueva polémica. Lobo Medina, a instancias del VAR, anuló un gol de Joaquín Mosqueira, que había definido tras un tiro de esquina. Las imágenes no permitieron advertir con claridad el supuesto fuera de juego que determinó la decisión.

La jugada se sumó a otra acción que había despertado fuertes reclamos durante el partido: el codazo de Leo Godoy sobre Cristian Tarragona, que dejó la sensación de que podía haber derivado en una expulsión. Unión se fue al descanso con bronca, pero también con la sensación de que el partido estaba a su alcance. Y lo tenía.

Unión se cayó en 12 minutos y nunca volvió

El comienzo del segundo tiempo fue completamente frenético. A los 3 minutos, en el primer córner del complemento, Marcelo Estigarribia se sacó la mufa, fue al piso y con un remate cruzado puso el 1-0. Era el premio para un Unión que hasta ese momento había sido superior.

Pero la alegría duró apenas tres minutos. A los 6, Maxi Meza desbordó por derecha y encontró a Leo Godoy, quien levantó un centro perfecto al segundo palo. Tras un desvío en Juan de Dios Pintado, Santiago Montiel apareció para marcar de cabeza el 1-1.

Unión quedó golpeado y no consiguió recomponerse. Apenas seis minutos después, un pelotazo desde el fondo encontró nuevamente a Meza, que dejó atrás a Joaquín Mosqueira, superó a Juan Pablo Ludueña y sacó un remate preciso al primer palo de Mansilla. 2-1 para Independiente y un baldazo de agua fría que el Tatengue nunca logró procesar.

Madelón movió el banco y puso todo lo que tenía: Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Eric Ramírez, Bruno Pittón y Misael Aguirre. Pero los cambios tampoco encontraron respuesta. Unión acumuló avances, centros y aproximaciones, aunque sin claridad ni una sola situación realmente contundente para igualar.

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El dato más preocupante es que Independiente prácticamente se dedicó a resistir en su campo durante buena parte del tramo final, y aun así Unión no pudo encontrar una grieta. El Tatengue se fue consumiendo en sus propias limitaciones, con mucho empuje pero muy pocas ideas.

Así, Unión repitió una historia que ya empieza a preocupar seriamente. Arrancó ganando y terminó perdiendo, tal como había sucedido ante Central Córdoba en el 15 de Abril. Otra vez ventaja conseguida, reacción del rival y un equipo que no encuentra respuestas cuando el partido cambia de escenario.

La segunda caída consecutiva deja una preocupación futbolística mucho mayor que la que puede explicar una simple derrota. Unión no solamente perdió ante Independiente: volvió a perder el control de un partido que tenía en sus manos y dejó una imagen deslucida, opaca y difícil de disimular.

Formaciones de Unión e Independiente

Unión (1): 21-Matías Mansilla; 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi y 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente (2): 33-Rodrigo Rey; 29-Leonardo Godoy, 13-Juan Manuel Fedorco, 35-Juan Miguel Arrayago, 22-Facundo Zabala; 16-Mateo Pérez Curci, 23-Iván Marcone, 8-Maximiliano Meza; 7-Santiago Montiel, 6-Ezequiel Ávila y 24-Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Goles: ST 3' Marcelo Estigarribia (U); 6' Santiago Montiel (I) y 12' Maximiliano Meza (I).

Cambios: PT 21' Iván Morales x Ávila (I) y 45' Matías Abaldo x Palais (I); ST 1' Ramiro Martino x Zabala (I); 14' Mauro Luna Diale x Mosqueira (U) e Ignacio Malcorra x Cuello (U); 22' Eric Ramírez x Estigarribia (U); 33' David Martínez x Pérez Curci (I) y Lautaro Millán x Montiel (I); y 35' Bruno Pittón x Ayala (U) y Misael Aguirre x Palacios (U).

Amonestados: Menossi y Tarragona (U); Godoy, Arrayago, Abaldo y Marcone (I).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Luis Lobo Medina.