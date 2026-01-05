Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Pérez

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez llega a Argentinos Juniors tras su segundo ciclo en River. Nicolás Diez confirmó su incorporación y se suma a un plantel con aspiraciones altas.

5 de enero 2026 · 15:43hs
El mercado de pases del fútbol argentino tuvo un impacto inesperado: Enzo Pérez es nuevo jugador de Argentinos Juniors. El mediocampista mendocino arriba en condición de libre, tras cerrar su segundo ciclo en River, y fue confirmado por el entrenador Nicolás Diez como refuerzo para la temporada 2026.

La confirmación del cuerpo técnico

La noticia fue ratificada por el propio Nicolás Diez, quien adelantó que el experimentado volante se sumará de inmediato a la pretemporada del conjunto de La Paternal. La llegada de Pérez fue interpretada como un salto de jerarquía para un equipo que apunta alto y que tendrá competencia internacional durante el año.

Desde el entorno del club destacan que su incorporación no solo aporta experiencia, sino también liderazgo y lectura táctica en una zona clave del campo.

Un refuerzo de jerarquía para el mediocampo

Enzo Pérez viene de disputar 38 partidos en su último paso por River, manteniendo regularidad y vigencia a pesar del desgaste acumulado. Su arribo se suma a los ya confirmados refuerzos de Brayan Cortés, arquero chileno proveniente de Peñarol, y Gino Infantino, mediocampista cedido por la Fiorentina.

En ese contexto, Argentinos Juniors empieza a cerrar un mercado de pases ambicioso, con el objetivo de sostener competitividad tanto en el plano local como internacional.

El entrenador dejó en claro que la intención es sumar un delantero más para elevar la competencia interna. “En ese puesto necesitamos una variante adicional”, deslizó el DT, dando a entender que, una vez resuelta esa búsqueda, el plantel quedará definido. La continuidad de una base consolidada aparece como uno de los puntos fuertes del proyecto: conocimiento mutuo, funcionamiento aceitado y refuerzos puntuales.

Una carrera marcada por títulos y experiencia internacional

Argentinos Juniors será el sexto club en la trayectoria profesional de Enzo Pérez, que debutó en Godoy Cruz y luego pasó por Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia y River Plate. En el Millonario tuvo dos etapas, acumulando 279 partidos oficiales, seis goles y diez títulos. Entre sus consagraciones sobresale la Copa Libertadores 2018, obtenida en la histórica final disputada en Madrid ante Boca.

Su recorrido en la Selección argentina

A nivel internacional, Pérez integró la Selección argentina entre 2009 y 2018, disputó 26 encuentros y formó parte de los planteles que alcanzaron el subcampeonato del Mundo en Brasil 2014 y compitieron en Rusia 2018.

Con su llegada a La Paternal, Enzo Pérez inicia un nuevo desafío, lejos del ruido de Núñez, pero con la misma ambición competitiva que marcó toda su carrera.

