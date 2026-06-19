Escocia y Marruecos se juegan mucho más que tres puntos en Boston

Los europeos buscarán aprovechar el impulso del triunfo en el debut, mientras que los africanos intentarán encaminar su clasificación tras el empate frente a Brasil. El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

La segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 ofrecerá un enfrentamiento con mucho en juego. Este viernes, desde las 19, Escocia y Marruecos se medirán en el Boston Stadium con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final.

El encuentro será dirigido por el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev y contará con transmisión de DSports.

Escocia quiere consolidar su liderazgo

El conjunto británico llega como líder de la zona luego de imponerse por 1-0 a Haití en la primera fecha. Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, ya que los centroamericanos generaron varias situaciones de peligro y complicaron a los dirigidos por Stephen Clarke durante buena parte del encuentro.

Pese a ello, Escocia consiguió el objetivo principal: sumar de a tres y aprovechar el empate entre Marruecos y Brasil para ubicarse en lo más alto del grupo.

Ahora, con la tranquilidad que otorga la victoria inicial, intentará hacer valer esa ventaja ante un rival obligado a buscar el resultado.

Marruecos necesita dar un golpe

Los africanos protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la primera fecha al igualar frente a Brasil. El seleccionado marroquí, que fue una de las grandes revelaciones de Qatar 2022 al alcanzar las semifinales, volvió a demostrar que puede competir de igual a igual ante las potencias.

Sin embargo, el empate lo obliga a sumar de a tres para no depender de otros resultados en la recta final de la fase de grupos.

El equipo conducido por Mohamed Ouahbi cuenta con futbolistas de gran nivel internacional como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Youssef Bounou, quienes serán las principales cartas para intentar quebrar la resistencia escocesa.

Además, Marruecos seguirá de cerca lo que ocurra en el otro encuentro de la zona entre Brasil y Haití, ya que cualquier resultado podría influir directamente en sus aspiraciones de clasificación.

Probables formaciones de Escocia y Marruecos

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 19.00.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB).

Estadio: Boston Stadium.

TV: DSports.