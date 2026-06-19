Estados Unidos y Australia chocan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026

Los dos seleccionados arrancaron con victoria en el Grupo D y este viernes protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha. Un triunfo los dejará con un pie y medio en la próxima ronda.

La segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026 tendrá un duelo que puede comenzar a definir la clasificación. Estados Unidos y Australia se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium, con arbitraje del alemán Felix Zwayer y transmisión de TyC Sports.

Ambos equipos llegan fortalecidos luego de un estreno ideal en la Copa del Mundo y saben que una nueva victoria los dejará muy cerca de sellar su boleto a los octavos de final.

Estados Unidos quiere aprovechar el impulso del debut

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró una de las actuaciones más convincentes de la primera fecha al derrotar por 4-1 a Paraguay ante su público. Los norteamericanos dominaron el encuentro de principio a fin y construyeron una goleada que los ubicó como líderes de la zona.

El primer tanto llegó a través de un gol en contra de Damián Bobadilla, mientras que Folarin Balogun se despachó con un doblete. La goleada la completó Giovanni Reyna, en una noche donde el equipo local exhibió intensidad, eficacia y un funcionamiento colectivo que despertó ilusión entre sus hinchas.

Con una mejor diferencia de gol que Australia, Estados Unidos sabe que otro triunfo le permitiría quedar muy cerca del objetivo de avanzar de ronda.

Australia quiere seguir haciendo historia

Del otro lado estará una selección australiana que también comenzó el Mundial con el pie derecho. Los Socceroos vencieron 2-0 a Turquía en Vancouver y consiguieron un triunfo mundialista que tiene un valor especial.

La victoria llegó gracias a dos grandes definiciones de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, quienes marcaron los goles que le dieron tres puntos fundamentales al conjunto oceánico.

El equipo australiano se encuentra segundo en el grupo por diferencia de gol, pero comparte la cima en unidades con Estados Unidos. Por eso, el choque en Seattle aparece como una oportunidad inmejorable para dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final.

Con dos selecciones que llegan en alza y con confianza tras sus respectivos triunfos, el partido promete intensidad y emociones. El ganador quedará a un paso de la clasificación, mientras que el perdedor llegará a la última fecha obligado a sumar para no complicar su futuro en la Copa del Mundo.

Probables formaciones de Estados Unidos y Australia

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Hora: 16.

Árbitro: Felix Zwayer.

VAR: Sandra Ramírez.

Estadio: Seattle Stadium.

TV: TyC Sports.