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San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

El presidente del Trueno Verde, Federico Almada, reconoció el interés sabalero por el delantero, pero dejó en claro que el club no piensa desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más importantes.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 09:29hs
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San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: No nos vamos a desprender tan fácil

La búsqueda de un centrodelantero continúa siendo una de las prioridades de Colón en este mercado de pases. Entre los nombres que aparecen en carpeta, Bruno Nasta sigue ocupando un lugar destacado. Sin embargo, desde San Miguel avisaron que cualquier negociación deberá contemplar las pretensiones económicas de la institución bonaerense.

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El encargado de fijar postura fue Federico Almada, presidente del Trueno Verde, quien en diálogo con Mundo Ascenso Stream se refirió al futuro del atacante y a las versiones que lo vinculan con el conjunto rojinegro.

Un delantero buscado por Colón pero clave para San Miguel

Nasta fue uno de los jugadores más utilizados por el cuerpo técnico durante la primera rueda y se transformó en una pieza importante dentro del plantel que compite en la Primera Nacional.

Por eso, en San Miguel no están dispuestos a facilitar su salida. "Bruno tiene contrato con nosotros. Hicimos una inversión importante para traerlo y si aparece una posibilidad de transferencia tendremos que recuperar esa inversión", explicó Almada.

El dirigente fue más allá y remarcó que no existe urgencia por desprenderse del delantero. "No es que nos vamos a desprender tan fácil de él. Es un gran profesional y jugó todos los partidos", sostuvo.

Colón sigue atento a la situación de Bruno Nasta

Las declaraciones llegan en un momento donde Colón busca reforzar su poder ofensivo para afrontar la segunda parte del campeonato.

La dirigencia sabalera ya logró avanzar por Franco García como primer refuerzo y ahora concentra gran parte de sus esfuerzos en la llegada de un atacante de área. Nasta aparece como uno de los candidatos principales, aunque la operación todavía está lejos de resolverse.

A la postura firme de San Miguel se suma otro factor: el delantero atraviesa una recuperación física tras sufrir una lesión en un tobillo durante el encuentro ante Deportivo Madryn, además de haber recibido una suspensión de dos fechas luego de aquella expulsión.

Los números que lo respaldan a Bruno Nasta

Más allá de ese contratiempo, Nasta continúa despertando interés por sus antecedentes recientes. En 2024 fue uno de los máximos artilleros de Racing de Córdoba, donde convirtió 17 goles en 35 partidos de Primera Nacional. Ya en San Miguel, durante la presente temporada, acumuló cinco tantos y dos asistencias en 16 encuentros.

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Su experiencia, capacidad goleadora y conocimiento de la categoría son aspectos que valoran especialmente en Colón.

Mientras tanto, el Sabalero sigue explorando alternativas, entre ellas Jonathan Herrera, aunque el nombre de Nasta continúa siendo uno de los que más consenso genera dentro de la estructura deportiva rojinegra.

Por ahora, desde Los Polvorines dejaron un mensaje claro: si Colón quiere llevarse al goleador, deberá sentarse a negociar en serio.

Colón Nasta San Miguel
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