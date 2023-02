España derrotó a Países Bajos en el arranque de la Copa de Europa de rugby

Con un try del santafesino Estanislao Bay, Los Leones de España vencieron a Países Bajos por 28 a 20 en el comienzo de la Europe Championship 2023

El santafesino Estanislao Bay debutó en Los Leones y consiguió marcar un try.

En el minuto 22, el debutante medio scrum formado en el CRAI de Santa Fe, Estanislao Bay, logró quebrar la defensa visitante, vio el camino despejado y le entregó una pelota de calidad para que Brice Ferrer logre el try y Gonzalo Vinuesa no falló la conversión.

Países Bajos se acercó en el marcador gracias a Weersma, aunque los Leones lograron sumar otro penal, y poner el marcador 13 a 6. Vino otro try del Gitano Tani Bay y la conversión de Vinuesa lo que dejó el marcador 20 a 6, al cabo del primer tiempo.

Rugby2.jpg Gran debut Estanislao Bay, formado en el CRAI, fue elegido el mejor jugador del partido entre España y Países Bajos. Gentileza FER

En el segundo tiempo, Matthew Foulds y Vinuesa incrementaron la distancia antes de que el combinado neerlandés, con su primer ensayo de Wolf Van Dijk y la transformación de Fortuin, reaccionase en un encuentro que se cerró con las anotaciones de Vinuesa y de Weersma.

El conjunto español tuvo en su formación inicial a Facundo Domínguez, Estanislao Bay, Federico Casteglioni, Gonzalo López Bontempo e Iñaki Mateu; mientras que Bautista Güemes fue una de las opciones de recambio que ingresó en el complemento.

Cabe destacar que de los mencionados, Bay era el único que hasta el momento no había disputado ningún partido con la camiseta de España. Sobre el final del primer tiempo, el medio scrum logró apoyar un try, luego de un line out bien disputado y la rapidez de los Leones para mover la pelota. Para cerrar un día inolvidable, el argentino fue elegido como el jugador más destacado del encuentro. La próxima fecha del torneo verá a los españoles enfrentarse con Alemania.