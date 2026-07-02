España busca confirmar su candidatura frente a Austria en los octavos del Mundial 2026

La Roja enfrentará este jueves al seleccionado austríaco en Los Ángeles por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo de Luis de la Fuente llega en alza, mientras que su rival intentará dar el golpe tras superar una exigente fase de grupos.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 comienza a elevar la temperatura y uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a España y Austria, que se enfrentarán este jueves desde las 16 en el Estadio Los Ángeles en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

El encuentro contará con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg y será televisado por D Sports.

España quiere dar un paso firme

Después de un comienzo con dudas, la selección dirigida por Luis de la Fuente fue encontrando su mejor versión en la fase de grupos y ahora intentará ratificar su condición de candidata al título.

El debut dejó un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, pero luego reaccionó con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita. En la última jornada venció por la mínima a Uruguay, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo H.

Una de las grandes noticias para el entrenador fue la evolución de Lamine Yamal, quien, tras sumar pocos minutos en el estreno, mostró un gran nivel en los dos compromisos siguientes. En contrapartida, España sufrirá una baja sensible: Nico Williams quedó descartado para este duelo luego de lesionarse en el partido frente a Uruguay.

Austria sueña con dar el gran golpe

Austria llega a esta instancia con la ilusión de sorprender a uno de los máximos favoritos del torneo. El conjunto europeo integró el Grupo J junto con Argentina y logró avanzar como escolta tras una campaña con altibajos.

Su camino comenzó con una victoria por 3-1 sobre Jordania, luego sufrió una derrota por 2-0 ante la Selección Argentina, impulsada por una brillante actuación de Lionel Messi, y selló la clasificación con un vibrante empate 3-3 frente a Argelia, gracias a un gol sobre el final.

Ese agónico festejo le permitió meterse en la fase eliminatoria, aunque el premio será afrontar un durísimo desafío ante una España que pretende seguir consolidando su candidatura al título mundial.

Probables formaciones de España y Austria

España:Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Austria:Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nias Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora: 16:00.

Árbitro: Glenn Nyberg (SWE).

Estadio: Estadio Los Angeles.

TV: D Sports.