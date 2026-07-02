El gran desafío de Medrán en Colón: cómo reemplazar a Ignacio Lago

Ignacio Lago, goleador de Colón, será baja ante Deportivo Madryn por una operación en una muñeca. Ezequiel Medrán analiza dos variantes tácticas para suplir a su futbolista más determinante en un duelo clave ante Deportivo Madryn.

Colón afrontará el domingo, desde las 15, una de las pruebas más exigentes de la temporada cuando visite a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre. Pero si el desafío ya era importante por el contexto de la tabla, para Ezequiel Medrán se volvió todavía más complejo con la confirmación de la ausencia de Ignacio Lago, el jugador que más soluciones le dio al equipo durante la primera rueda.

No se trata simplemente de reemplazar a un titular. Lago es, por amplio margen, el futbolista más determinante del Sabalero. Sus números hablan por sí solos: convirtió siete goles —uno menos que el máximo artillero del campeonato, Martín Pino (Godoy Cruz)—, suma cuatro asistencias y participa de manera directa en gran parte de las acciones ofensivas del equipo. Además, comparte el segundo lugar entre los goleadores del torneo junto a Franco Gagundez (Deportivo Morón) y Lautaro Gordillo (Gimnasia y Tiro), mientras que también aparece entre los máximos asistidores de la categoría.

La operación a la que fue sometido en una de sus muñecas lo dejará al margen de un encuentro trascendental, justamente frente a un rival directo.

Dos caminos, dos equipos distintos para reemplazar a Nacho Lago en Colón

Durante el entrenamiento del miércoles, Medrán comenzó a ensayar las alternativas para cubrir una ausencia que obliga a modificar el funcionamiento colectivo.

La primera opción implica cambiar el dibujo táctico. En ese escenario, el entrenador volvería a poblar el mediocampo con tres volantes centrales, incorporando a Matías Muñoz junto a Federico Lértora e Ignacio Antonio. Esa variante le permitiría reforzar la mitad de la cancha para disputar un partido de mucha fricción en Madryn.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En ataque, Julián Mariconi ocuparía el sector derecho, Darío Sarmiento se recostaría sobre la izquierda para asumir parte del protagonismo que habitualmente tiene Lago y Alan Bonansea seguiría como única referencia ofensiva, con la obligación de cortar una extensa sequía goleadora.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La otra alternativa mantiene el esquema habitual. En ese caso, quien ingresaría sería Conrado Ibarra, ocupando el sector izquierdo del ataque. Su presencia le aportaría mayor desequilibrio y profundidad por esa banda, mientras que Sarmiento conservaría su función más libre como mediapunta, moviéndose por detrás de Bonansea.

Son dos decisiones que modifican sustancialmente la identidad del equipo y que Medrán terminará de evaluar en los movimientos previos al partido ante Deportivo Madryn.

Un partido con valor doble para Colón

La importancia del encuentro potencia todavía más el problema que representa la ausencia de Lago. Colón visitará a Deportivo Madryn, un rival al que supera por apenas un punto en la tabla, sabiendo que una victoria lo mantendrá plenamente en la pelea por el ascenso.

El Sabalero llega a esta fecha ubicado a cinco unidades del líder Deportivo Morón y también del escolta Ferro, que ocupa ese lugar únicamente por diferencia de gol. Por eso, sumar en el Abel Sastre aparece como una obligación deportiva y también anímica de cara a la segunda parte del campeonato.

Como si fuera poco, también faltan los centrales

La baja de Lago no es el único inconveniente para Medrán. La defensa también llegará diezmada, ya que Pier Barrios continúa recuperándose de una lesión, mientras que Federico Rasmussen deberá cumplir una fecha de suspensión.

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Así, el entrenador estará obligado a reconstruir la columna vertebral del equipo para afrontar uno de los compromisos más delicados del campeonato. Sin su goleador, sin su principal asistidor y sin la dupla habitual de marcadores centrales, Colón pondrá a prueba su capacidad de respuesta en un escenario siempre complejo como el Abel Sastre.