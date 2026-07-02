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Torneo Promocional: Atlético Franck forzó un desempate en la serie final

Atlético Franck le ganó a Kimberley por 68-64, en condición de local, y empató la serie final del Promocional, que se definirá el domingo en el Cándido Arrúa.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 07:50hs
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Torneo Promocional: Atlético Franck forzó un desempate en la serie final

En un colmado gimnasio de Atlético Franck (1), el elenco de Facundo Torres superó a Kimberley (1) por 68 a 64, para estirar la definición del título a un tercer encuentro.

El partido fue parejo de principio a fin, pero el anfitrión estuvo más fino en los 10' finales con Luca Minetti y Nicolás Pérez como estandartes. El domingo en el Cándido Arrúa habrá campeón.

Síntesis de Atlético Franck y Kimberley

ATLÉTICO FRANCK 68: Patricio López 2, Martín Nagel 0, Facundo Nescier 9, Luca Minetti 14, Nicolás Pérez 9 (FI) Matías Bisang 6, Lorenzo Galoppo 8, Tomás Nagel 4, Diego Hang 2, Emanuel Chaves 14. DT: Facundo Torres.

KIMBERLEY 64: Iván Udrizard 0, Germán Muller 4, Lucas Widder 9, Damián Lamagni 15, Damián Cane 7 (FI) Federico Carreon 12, Fernando Ruscitti 10, Benjamín Abraham 0, Luis Noval 0, Mauricio Aguirrez 7. DT: Mariano Mellit.

Parciales: 17-21, 39-44 y 50-55.

Árbitros: Jorge Meza, José Rodríguez y Nicolás Cecchetti.

Cancha: Atlético Franck.

Atlético Franck Promocional Kimberley
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