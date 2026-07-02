Torneo Promocional: Atlético Franck forzó un desempate en la serie final

Atlético Franck le ganó a Kimberley por 68-64, en condición de local, y empató la serie final del Promocional, que se definirá el domingo en el Cándido Arrúa.

En un colmado gimnasio de Atlético Franck (1), el elenco de Facundo Torres superó a Kimberley (1) por 68 a 64, para estirar la definición del título a un tercer encuentro.

El partido fue parejo de principio a fin, pero el anfitrión estuvo más fino en los 10' finales con Luca Minetti y Nicolás Pérez como estandartes. El domingo en el Cándido Arrúa habrá campeón.