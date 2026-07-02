Lucas Ayala vive su sueño en Unión: "Ojalá pueda debutar en el próximo torneo"

El lateral izquierdo de 19 años realiza su primera pretemporada con el plantel profesional y no ocultó su felicidad por la oportunidad.

Lucas Ayala atraviesa uno de los momentos más importantes desde que llegó a Unión siendo apenas un niño. El lateral izquierdo de 19 años forma parte de la pretemporada del plantel profesional y comienza a ilusionarse con la posibilidad de cumplir el sueño de debutar en Primera División.

En diálogo con el programa Unión Play, que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), el juvenil expresó toda su alegría por esta oportunidad.

"Estoy contento de estar ahí, de que me tengan en cuenta. La verdad que estoy muy feliz", afirmó.

Un esfuerzo familiar que dio sus frutos para Lucas Ayala en Unión

Nacido en Santa Clara de Buena Vista, Ayala llegó a Unión cuando apenas tenía ocho años, iniciando un largo camino de formación que hoy empieza a darle sus primeras recompensas.

"Estoy desde los ocho años. Mis viejos hicieron un esfuerzo enorme para que pudiera venir, así que siempre les voy a estar agradecido", recordó con emoción.

Durante ese recorrido también tuvo que adaptarse a una nueva posición dentro de la cancha. Si bien en sus inicios jugaba más adelantado, con el tiempo encontró su lugar como lateral izquierdo.

"Al principio fue muy difícil porque tenía que aprender a defender. Después me fui acomodando y ahora ya no vuelvo más al medio", comentó entre risas.

El respaldo de Madelón en Unión

Ayala también destacó el acompañamiento que recibe de Leonardo Madelón durante los entrenamientos con el plantel superior, valorando especialmente los consejos del entrenador.

"Leo Madelón me dice qué tengo que mejorar y qué tengo que hacer. Estoy muy agradecido porque me tienen en cuenta", sostuvo.

Con la ilusión intacta, el juvenil no escondió cuál es su gran objetivo para lo que resta del año. "Ojalá pueda debutar en el próximo torneo", expresó.

Un proyecto que sigue creciendo

Además de valorar la oportunidad personal, Ayala destacó la infraestructura y el trabajo que realiza Unión con sus divisiones inferiores.

"Hay que valorar todo lo que tiene el club porque no todos cuentan con estas herramientas", señaló.

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El lateral llega a esta pretemporada luego de consolidarse en la Reserva rojiblanca. Desde su debut en la categoría disputó 45 partidos oficiales, marcó un gol y aportó dos asistencias, acumulando casi 3.000 minutos en cancha. En la Copa Proyección Apertura 2026 fue uno de los futbolistas con mayor continuidad del equipo, al participar en los 15 encuentros del certamen.

Con la confianza del cuerpo técnico y varios años de formación en el club, Ayala buscará aprovechar cada entrenamiento para dar el último paso y cumplir el sueño de estrenarse oficialmente con la camiseta de Unión en la máxima categoría.