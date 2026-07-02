Uno Santa Fe | Colón | Colón

Robledo, nuevo DT de la Reserva de Colón: "Hay que preparar a los chicos para Primera"

El Chueco, que se desempeñaba en el área de scouting y captación, reemplazará a Alejandro Russo al frente del equipo de Reserva.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 08:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Robledo, nuevo DT de la Reserva de Colón: Hay que preparar a los chicos para Primera

Miguel Ángel "Chueco" Robledo inició una nueva etapa en Colón. Luego de desempeñarse en el área de scouting y captación del club, fue designado como nuevo entrenador de la Reserva en reemplazo de Alejandro Russo, quien continuará formando parte de la estructura del fútbol amateur sabalero.

LEER MÁS: Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

En diálogo con LT9 (AM 1150), Robledo reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque aseguró que afronta este nuevo desafío con la misma predisposición que lo caracterizó durante toda su trayectoria en la institución.

"Fue un poco sorpresivo porque estaba coordinando el área de captación", confesó el entrenador. Y agregó: "Por Colón siempre trato de dar todo y de disfrutar en el lugar que me toque. Es una más, como quien dice".

Para Robledo, en Colón la premisa es formar antes que ganar

Más allá de la competencia, Robledo dejó en claro cuál será la prioridad durante su gestión. Para el flamante entrenador, el principal objetivo de la Reserva no pasa exclusivamente por obtener resultados, sino por preparar futbolistas para dar el salto al profesionalismo.

"El objetivo es preparar a los chicos para el fútbol profesional", sostuvo con firmeza.

En ese sentido, explicó que muchas veces el crecimiento individual debe estar por encima de los logros colectivos.

"A los chicos que tienen contrato les decía, un poco en broma, que con ellos en Reserva a lo mejor peleo el campeonato. ¿Pero de qué nos sirve pelear un torneo si podemos darles la posibilidad de que vayan a sumar rodaje a un Federal A, un Nacional B o a Chile, y que aquí jueguen chicos más chicos para mostrar lo que realmente son?", reflexionó.

Además, remarcó que la intención será brindarles oportunidades para que puedan mostrarse y acercarse al plantel superior.

"La idea es formar a los chicos y ayudarlos para que tengan la posibilidad de mostrarse arriba de aquí a fin de año", afirmó.

La importancia del disfrute y la educación en Colón

Robledo también hizo referencia al trato cotidiano con los juveniles, destacando que, pese a las exigencias del fútbol actual, no deben perder la esencia de disfrutar del juego.

LEER MÁS: Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

"El chico, más allá de todo lo que lo rodea hoy, sigue siendo chico. Le gusta jugar a la pelota. Nosotros inculcamos el respeto y la disciplina, pero esto es fútbol; no es el servicio militar como antes. Tienen que venir, aprender y disfrutar", expresó.

Finalmente, el nuevo entrenador de la Reserva resaltó que la formación de un futbolista no termina dentro de la cancha y remarcó la importancia de acompañarlos también en su desarrollo personal.

"Siempre les insisto para que no pierdan el eje del estudio", concluyó, dejando en claro que la educación continuará siendo un aspecto central en el crecimiento de los jóvenes que buscan llegar a Primera.

Colón Robledo Reserva
Noticias relacionadas
reemplazar lo irreemplazable: el desafio de medran ante deportivo madryn

Reemplazar lo irreemplazable: el desafío de Medrán ante Deportivo Madryn

colon (sf) y sanjustino arrancaran la final del apertura en el roque otrino

Colón (SF) y Sanjustino arrancarán la final del Apertura en el Roque Otrino

el rompecabezas de medran en colon para un duelo clave ante deportivo madryn

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

colon, entre la ilusion de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Lo último

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Último Momento
Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los escandalosos precios en la reventa de entradas para Argentina ante Cabo Verde

Los escandalosos precios en la reventa de entradas para Argentina ante Cabo Verde

Ovación
Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa