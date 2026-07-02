Robledo, nuevo DT de la Reserva de Colón: "Hay que preparar a los chicos para Primera"

El Chueco, que se desempeñaba en el área de scouting y captación, reemplazará a Alejandro Russo al frente del equipo de Reserva.

Miguel Ángel "Chueco" Robledo inició una nueva etapa en Colón . Luego de desempeñarse en el área de scouting y captación del club, fue designado como nuevo entrenador de la Reserva en reemplazo de Alejandro Russo, quien continuará formando parte de la estructura del fútbol amateur sabalero.

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En diálogo con LT9 (AM 1150), Robledo reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque aseguró que afronta este nuevo desafío con la misma predisposición que lo caracterizó durante toda su trayectoria en la institución.

"Fue un poco sorpresivo porque estaba coordinando el área de captación", confesó el entrenador. Y agregó: "Por Colón siempre trato de dar todo y de disfrutar en el lugar que me toque. Es una más, como quien dice".

Para Robledo, en Colón la premisa es formar antes que ganar

Más allá de la competencia, Robledo dejó en claro cuál será la prioridad durante su gestión. Para el flamante entrenador, el principal objetivo de la Reserva no pasa exclusivamente por obtener resultados, sino por preparar futbolistas para dar el salto al profesionalismo.

"El objetivo es preparar a los chicos para el fútbol profesional", sostuvo con firmeza.

En ese sentido, explicó que muchas veces el crecimiento individual debe estar por encima de los logros colectivos.

"A los chicos que tienen contrato les decía, un poco en broma, que con ellos en Reserva a lo mejor peleo el campeonato. ¿Pero de qué nos sirve pelear un torneo si podemos darles la posibilidad de que vayan a sumar rodaje a un Federal A, un Nacional B o a Chile, y que aquí jueguen chicos más chicos para mostrar lo que realmente son?", reflexionó.

Además, remarcó que la intención será brindarles oportunidades para que puedan mostrarse y acercarse al plantel superior.

"La idea es formar a los chicos y ayudarlos para que tengan la posibilidad de mostrarse arriba de aquí a fin de año", afirmó.

La importancia del disfrute y la educación en Colón

Robledo también hizo referencia al trato cotidiano con los juveniles, destacando que, pese a las exigencias del fútbol actual, no deben perder la esencia de disfrutar del juego.

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"El chico, más allá de todo lo que lo rodea hoy, sigue siendo chico. Le gusta jugar a la pelota. Nosotros inculcamos el respeto y la disciplina, pero esto es fútbol; no es el servicio militar como antes. Tienen que venir, aprender y disfrutar", expresó.

Finalmente, el nuevo entrenador de la Reserva resaltó que la formación de un futbolista no termina dentro de la cancha y remarcó la importancia de acompañarlos también en su desarrollo personal.

"Siempre les insisto para que no pierdan el eje del estudio", concluyó, dejando en claro que la educación continuará siendo un aspecto central en el crecimiento de los jóvenes que buscan llegar a Primera.