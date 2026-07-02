Portugal y Croacia protagonizan un duelo de gigantes por un lugar en octavos

Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará de ronda, mientras que uno de los dos históricos capitanes disputará su último partido en una Copa del Mundo.

El Mundial 2026 tendrá este jueves uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final cuando Portugal y Croacia se enfrenten desde las 20 en el Estadio Toronto, con el arbitraje del noruego Espen Eskås y la televisación de TyC Sports.

Más allá de lo que estará en juego desde lo deportivo, el partido tendrá un condimento especial: podría significar la despedida mundialista de dos leyendas como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, referentes absolutos de sus respectivas selecciones.

Portugal quiere despejar las dudas

El seleccionado luso llegó a la Copa del Mundo como uno de los principales candidatos al título, aunque su rendimiento en la fase de grupos dejó varias incógnitas.

El debut terminó con un sorpresivo empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, que igualó el marcador luego de comenzar perdiendo a los cinco minutos. La reacción llegó en la segunda fecha con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, encuentro en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete.

Sin embargo, en el cierre del Grupo K volvió a dejar puntos en el camino. Necesitaba vencer a Colombia para quedarse con el primer lugar, pero el empate sin goles favoreció a los Cafeteros, que finalizaron líderes de la zona.

Croacia quiere volver a sorprender

El conjunto balcánico también avanzó como segundo de su grupo, aunque con mejores sensaciones de cara a la fase eliminatoria.

Tras caer 4-2 ante Inglaterra en el debut, en un partido donde Harry Kane fue determinante, Croacia reaccionó con dos victorias consecutivas: superó 1-0 a Panamá y luego derrotó 2-1 a Ghana para asegurar su clasificación.

Con Luka Modric como emblema y conductor, los croatas buscarán prolongar su histórica presencia entre los protagonistas de los Mundiales. Aunque ya no cuentan con la misma generación que alcanzó el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022, mantienen intacta la ilusión de volver a dar un golpe sobre el escenario más importante del fútbol.

Un cruce con sabor a despedida

Además del boleto a los octavos de final, el encuentro tendrá una fuerte carga emocional. Salvo una sorpresa en el futuro, todo indica que Cristiano Ronaldo o Luka Modric disputarán su último partido en una Copa del Mundo.

Dos emblemas que marcaron una época en el fútbol internacional volverán a compartir escenario en un duelo decisivo, con el sueño mundialista como último gran objetivo.

Probables formaciones de Portugal y Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Hora: 20.00.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

Estadio: Toronto.

TV: TyC Sports.