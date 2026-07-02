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España goleó a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial

España, sin problemas, goleó 3-0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en donde esperará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia

2 de julio 2026 · 18:28hs
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España goleó a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial

España, sin problemas, goleó 3 a 0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial, en donde esperará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. Los goles fueron de Mikel Oyarzabal a los 36 minutos del primer tiempo y a los 44 del complemento, y otro tanto de Pedro Porro a los 21 del segundo tiempo.

El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para la "Roja", mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

El desarrollo cambió luego de una pausa de rehidratación que fue repudiada por el público presente debido a que Austria regresó desconcentrada y el equipo de Luis de la Fuente tomó definitivamente el control del encuentro.

España estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Dani Olmo que Stefan Posch desvió al córner pero de ese tiro de esquina llegó un gol anulado a Marc Cucurella por una acción polémica.

Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

Antes del descanso, el mediocampista Álex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño y Schlager volvió a lucirse al contener el rebote de Lamine Yamal.

En la segunda mitad, Rodri avisó con un disparo que pasó cerca y Austria respondió con un cabezazo de Sasa Kalajdzic que cayó sobre el techo del arco.

A los 21 minutos llegó el segundo: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro conectara de cabeza.

Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y sentenció el resultado sobre el final cuando Cucurella dejó solo a Oyarzabal, que definió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3 a 0 definitivo. La Roja avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.

La síntesis de España y Austria

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mike Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Goles en el primer tiempo: 36m Mikel Oyarzabal (E).

Goles en el segundo tiempo: 21m Pedro Porro (E); 44m Mikel Oyarzabal (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Carney Chukwuemeka por Seiwald (A); Florian Grillitsch por X. Schlager (A); 15m Marko Arnautovi por Gregoritsch (A); Saša Kalajdi por Schmid (A); 26m Mikel Merino por Olmo (E); Ferran Torres por Baena (E); 40m Gavi por Yamal (E); Alexander Prass por S. Posch (A); 48m Fabián Ruiz por Pedri (E); Marc Pubill por Laporte (E).

Estadio: Los Angeles Stadium.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

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