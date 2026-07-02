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Cristiano Ronaldo podría despedirse de la Selección de Portugal tras el Mundial

Cristiano Ronaldo tendría la decisión de cerrar su ciclo en la Selección de Portugal luego del Mundial

2 de julio 2026 · 19:36hs
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Cristiano Ronaldo podría despedirse de la Selección de Portugal tras el Mundial

Cristiano Ronaldo podría estar transitando sus últimos partidos con la selección de Portugal. En la previa del encuentro ante Croacia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, su hermana, Kátia Aveiro, aseguró que el delantero tendría decidido poner fin a su ciclo con el seleccionado luso una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo.

Según confirmaron medios europeos y tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Kátia afirmó contar con información de una "fuente confiable" y sostuvo: "Creo que esta es su despedida. No es hoy que se despiden, pero será pronto. Disfrútenlo mientras dure".

Aunque aclaró que no se retirará de inmediato, sus declaraciones alimentaron las versiones sobre el posible último gran desafío internacional del histórico goleador portugués.

Cristiano Ronaldo Portugal Mundial
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