Cristiano Ronaldo podría despedirse de la Selección de Portugal tras el Mundial

Cristiano Ronaldo podría estar transitando sus últimos partidos con la selección de Portugal. En la previa del encuentro ante Croacia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, su hermana, Kátia Aveiro, aseguró que el delantero tendría decidido poner fin a su ciclo con el seleccionado luso una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo.