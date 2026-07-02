El extenso recorrido que afrontará Colón para ir por tres puntos claves

Más de un día de traslados, combinando colectivo y avión, forman parte del plan diseñado por Colón para visitar a Deportivo Madryn uno de los viajes más largos

En la Primera Nacional no solo se juegan partidos. También se libran batallas contra el reloj, el cansancio y las distancias. e esta fecha pondrá a Colón frente a uno de esos desafíos invisibles: llegar a Puerto Madryn para disputar un encuentro que puede marcar el rumbo de la segunda rueda.

Con el compromiso del domingo, a las 15, ante Deportivo Madryn cada vez más cerca, el cuerpo técnico dejó todo listo para un viaje que demandará una compleja coordinación logística. El itinerario obligará a combinar diferentes medios de transporte antes y después del partido.

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Colón pone en marcha el viaje para visitar a Deportivo Madryn

La expedición rojinegra comenzará este viernes por la mañana, cuando la delegación salga en colectivo hacia Aeroparque, donde tomará un vuelo regular con destino a Puerto Madryn. El sábado será el momento del último ensayo donde Ezequiel Medrán terminará de pulir detalles tácticos, definirá el equipo y luego el plantel quedará concentrado.

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Pero el desgaste no terminará con el encuentro. Apenas finalice el partido, Colón volverá a subirse al colectivo para recorrer los casi 70 kilómetros que separan Puerto Madryn de Trelew. Desde esa ciudad emprenderá el vuelo hacia Buenos Aires y, una vez en la capital, completará el regreso a Santa Fe nuevamente por carretera.

Colón viaja a Puerto Madryn este viernes por la mañana.

Será un recorrido extenso, con varias escalas y muchas horas de viaje en apenas tres días, una postal habitual para los equipos que deben visitar el sur del país en una categoría donde la logística muchas veces pesa casi tanto como el aspecto futbolístico.

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Mientras tanto, el plantel continúa con los últimos entrenamientos en el predio rojinegro, enfocado en un duelo de enorme trascendencia para mantenerse en la pelea de la Zona A. El domingo habrá 90 minutos de fútbol, pero para Colón el desafío empezará bastante antes, cuando inicie un viaje de miles de kilómetros con la ilusión de regresar a Santa Fe con un triunfo en el bolsillo.