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Viernes helado en Santa Fe: se espera una mínima de hasta -2°C y el frío intenso seguirá durante el fin de semana

El ingreso de una masa de aire de origen antártico mantiene las temperaturas en valores muy bajos en la región. Para este viernes se prevé una de las mañanas más frías de la semana, mientras que el fin de semana comenzará un leve repunte de las máximas.

2 de julio 2026 · 19:19hs
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Viernes helado en Santa Fe: se espera una mínima de hasta -2° y el frío intenso continuará durante el fin de semana

José Busiemi

Viernes helado en Santa Fe: se espera una mínima de hasta -2° y el frío intenso continuará durante el fin de semana

El frío intenso seguirá siendo protagonista en Santa Fe. Tras varios días marcados por temperaturas muy bajas, este viernes volverá a registrarse una mañana helada, con una temperatura mínima de hasta -2°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo nacional, la máxima alcanzará apenas los 10°C, en una jornada con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, lo que mantendrá una sensación térmica muy baja durante gran parte del día.

Por su parte, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL pronostica una mínima de 1°C y una máxima de 10°C, con cielo mayormente despejado y nubosidad variable durante las primeras horas, condiciones estables y vientos leves del sector sureste, rotando al este.

LEER MÁS: El frío no da tregua en Santa Fe: anticipan un marcado descenso de la temperatura desde el viernes

El impacto de la masa de aire antártico

El marcado descenso de las temperaturas responde al ingreso de una masa de aire de origen antártico que afecta a gran parte del país desde comienzos de la semana.

En un informe especial, el SMN advirtió que las jornadas más frías en el centro y norte de Argentina se extenderán hasta este viernes, con temperaturas mínimas de entre -8°C y 0°C en la región central, mientras que las máximas oscilarán entre 6°C y 12°C.

Este fenómeno también provocó nevadas en distintos puntos de la Patagonia, Cuyo y zonas serranas del centro del país, además de temperaturas extremas bajo cero en varias provincias.

Cómo seguirá el tiempo

Para el sábado, ambos pronósticos coinciden en que continuará el ambiente frío, aunque comenzará un leve ascenso de las temperaturas máximas.

El SMN anticipa una mínima de 1°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado.

En tanto, la FICH-UNL prevé una mínima de 1°C y una máxima de 11°C, con cielo mayormente despejado, nubosidad variable y vientos leves a moderados del sector este/noreste.

Si bien el fin de semana mostrará una recuperación gradual de las temperaturas durante las tardes, las mañanas seguirán siendo muy frías, por lo que se recomienda mantener los cuidados habituales ante las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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