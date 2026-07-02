Uno Santa Fe | Ovación | España

El récord que superó España en la goleada ante Austria

El arquero de España, Unai Simón, alcanzó la mayor racha de imbatibilidad en los Mundiales al batir el récord que ostentaba el italiano Walter Zenga desde 1990

2 de julio 2026 · 19:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El récord que superó España en la goleada ante Austria

El arquero de España, Unai Simón, alcanzó la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales al superar los 518 minutos sin recibir goles y dejó atrás el récord que ostentaba el italiano Walter Zenga desde Italia 1990.

El histórico registro se concretó durante la victoria de España por 3-0 sobre Austria, resultado que además clasificó a la Roja a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Además de su contundencia ofensiva, el conjunto español volvió a exhibir una gran solidez defensiva y sumó su cuarta valla invicta consecutiva en el torneo. La marca también se extiende al último encuentro de España en Qatar 2022, cuando igualó 0-0 frente a Marruecos.

• LEER MÁS: España goleó a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial

Con el arco nuevamente en cero, Simón primero dejó atrás los 476 minutos de Iker Casillas y luego superó los 517 de Walter Zenga para establecer un nuevo récord absoluto de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo.

El guardameta de 29 años no recibe goles desde el tanto convertido por el japonés Ao Tanaka a los 51 minutos del segundo tiempo del tercer partido de España en Qatar 2022.

Desde entonces mantuvo su arco invicto frente a Marruecos, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay y Austria.

España mundiales récord
Noticias relacionadas
tras un pobre paso por colon, facundo castro fue presentado en nueva chicago

Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

river oficializo el regreso de lucas beltran

River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

escandalo en alemania tras el mundial: matthaus revelo internas con familiares y vuelos

Escándalo en Alemania tras el Mundial: Matthaus reveló internas con familiares y vuelos

scaloni, sobre cabo verde: es un buen equipo y no estan aca de casualidad

Scaloni, sobre Cabo Verde: "Es un buen equipo y no están acá de casualidad"

Lo último

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una asfixia productiva tras el cierre del primer semestre

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una "asfixia productiva" tras el cierre del primer semestre

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Último Momento
Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Cuáles son los barrios de Santa Fe que serán beneficiados con nuevas obras de agua y cloacas

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una asfixia productiva tras el cierre del primer semestre

Máxima alerta en el sector Pyme santafesino: advierten sobre una "asfixia productiva" tras el cierre del primer semestre

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

Escándalo millonario en Nelson: Delitos Complejos investigará el entramado político y las deudas de la Mutual con los ahorristas

¿Llega una ola polar a Santa Fe?: qué dicen los especialistas sobre el ingreso de aire frío

¿Llega una ola polar a Santa Fe?: qué dicen los especialistas sobre el ingreso de aire frío

Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

Ovación
Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

Corvalán, previo al duelo con Colón: Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado

Corvalán, previo al duelo con Colón: "Siempre lo respeté, pero ya lo de Unión es pasado"

Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Colón se enfrenta a un problema inédito desde que arrancó el torneo

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

Medrán, ante un partido que puede marcar su futuro en Colón

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa