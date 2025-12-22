Espanyol derrotó a Athletic Club de Bilbao y se afianza en zona de Europa League

Uno Santa Fe | Ovación | Espanyol

Espanyol le ganó de visitante por 2 a 1 a Athletic Club en Bilbao por la fecha 17 de La Liga de España

22 de diciembre 2025
Espanyol le ganó de visitante por 2 a 1 a Athletic Club en Bilbao por la fecha 17 de La Liga de España. El local había empezado ganando con el gol de Álex Berenguer, pero el conjunto catalán lo dio vuelta con las anotaciones de Carlos Romero y Pere Milla.

El equipo local había comenzado mejor el encuentro y se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo con un gol de Berenguer, luego de varias aproximaciones claras sobre el arco defendido por Marko Dmitrovic. Sin embargo, el Espanyol reaccionó rápidamente y logró el empate a los 43, cuando Carlos Romero ejecutó con precisión un tiro libre desde afuera del área que se metió junto al palo izquierdo.

En el complemento, el conjunto visitante golpeó en el momento justo: a los seis minutos, Pere Milla empujó la pelota al gol tras un centro de Tyrhys Dolan y estableció el 2-1 definitivo.

A partir de allí, el Athletic intentó con insistencia, realizó variantes ofensivas y acumuló llegadas, pero se encontró con una defensa ordenada y con la falta de eficacia en los metros finales.

En los últimos minutos, el equipo vasco tuvo varias chances para igualar el marcador, incluyendo remates de Oihan Sancet, Unai Gómez y Gorka Guruzeta, aunque ninguno logró concretarse.

Con esta victoria, Espanyol sigue en la quinta posición con 33 unidades en zona de Europa League, mientras que el Athletic Club quedó en la octava posición con 23 unidades y perdió la chance de escalar en la tabla.

Espanyol Bilbao España
