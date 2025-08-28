Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Se realizó el sorteo de la Champions League respetando el nuevo formato y con 36 equipos participantes. El repaso

El nuevo formato de la Champions League llegó para quedarse y este jueves se realizó el sorteo para definir el fixture . Las expectativas eran muchas porque se garantizaban partidos de gran calibre mientras que se repartirán 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes; una cifra nunca antes vista.

Entre los equipos más importantes de la competición, el Real Madrid de Franco Mastantuono se medirá con Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

El equipo campeón, PSG, lo hará contra: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

Por su lado, el Atlético Madrid de Julián Álvarez y de Diego Simeone enfrentará a: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Unión SG y Galatasaray.

El sorteo y formato de la Champions League

Antes los equipos participantes de la Champions League se dividían en ocho zonas de cuatro equipos donde los dos primeros clasificaban a octavos de final, mientras que los terceros jugaban la Europa League y los cuartos quedaban eliminados. Desde la temporada 2024/25 se adoptó un nuevo formato, por ende, el sorteo también es diferente.

Los 36 equipos estuvieron divididos en cuatro bombos teniendo en cuenta su coeficiente UEFA, con la particularidad que el PSG fue designado como cabeza de serie del bombo 1 ya que son los actuales campeones del torneo.

El sistema de juego es sencillo: cada equipo jugará contra dos rivales de cada uno de los bombos. Es así que cada conjunto disputará un total de ocho partidos contra rivales diferentes (cuatro encuentros en condición de local y cuatro como visitante). Entre los detalles a tener en cuenta es que no se podrán cruzar equipos de la misma federación ni superar el límite de dos oponentes que pertenecen a una misma federación.

En una tabla general, los primeros ocho clasificarán a los octavos de final de la Champions League; mientras que quienes queden entre el puesto 9 y el 24 se enfrentarán en un repechaje (partidos de ida y vuelta) para lograr completar los rivales de los ya clasificados.

Por su lado, quienes queden entre el puesto 26 y el 36 quedarán eliminados y no podrán clasificar a la Europa League; ya que el nuevo formato contempla que los equipos que lograron jugar la Champions no podrán jugar otro torneo continental.

Así quedó el fixture de los principales equipos de Europa

El fixture nos regaló encuentros más que interesantes, entre los que se destacan los siguientes:

Paris Saint Germain - Bayern Munich.

Paris Saint Germain - Barcelona.

Real Madrid - Manchester City.

Real Madrid - Liverpool.

Bayern Munich - Chelsea.

Bayern Munich - Arsenal.

Chelsea - Barcelona.

Inter de Milán - Liverpool.

Inter de Milán - Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid - Liverpool.