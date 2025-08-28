Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Se realizó el sorteo de la Champions League respetando el nuevo formato y con 36 equipos participantes. El repaso

28 de agosto 2025 · 15:38hs
Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

El nuevo formato de la Champions League llegó para quedarse y este jueves se realizó el sorteo para definir el fixture. Las expectativas eran muchas porque se garantizaban partidos de gran calibre mientras que se repartirán 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes; una cifra nunca antes vista.

Entre los equipos más importantes de la competición, el Real Madrid de Franco Mastantuono se medirá con Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

El equipo campeón, PSG, lo hará contra: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

Por su lado, el Atlético Madrid de Julián Álvarez y de Diego Simeone enfrentará a: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Unión SG y Galatasaray.

El sorteo y formato de la Champions League

Antes los equipos participantes de la Champions League se dividían en ocho zonas de cuatro equipos donde los dos primeros clasificaban a octavos de final, mientras que los terceros jugaban la Europa League y los cuartos quedaban eliminados. Desde la temporada 2024/25 se adoptó un nuevo formato, por ende, el sorteo también es diferente.

Los 36 equipos estuvieron divididos en cuatro bombos teniendo en cuenta su coeficiente UEFA, con la particularidad que el PSG fue designado como cabeza de serie del bombo 1 ya que son los actuales campeones del torneo.

El sistema de juego es sencillo: cada equipo jugará contra dos rivales de cada uno de los bombos. Es así que cada conjunto disputará un total de ocho partidos contra rivales diferentes (cuatro encuentros en condición de local y cuatro como visitante). Entre los detalles a tener en cuenta es que no se podrán cruzar equipos de la misma federación ni superar el límite de dos oponentes que pertenecen a una misma federación.

En una tabla general, los primeros ocho clasificarán a los octavos de final de la Champions League; mientras que quienes queden entre el puesto 9 y el 24 se enfrentarán en un repechaje (partidos de ida y vuelta) para lograr completar los rivales de los ya clasificados.

Por su lado, quienes queden entre el puesto 26 y el 36 quedarán eliminados y no podrán clasificar a la Europa League; ya que el nuevo formato contempla que los equipos que lograron jugar la Champions no podrán jugar otro torneo continental.

Así quedó el fixture de los principales equipos de Europa

El fixture nos regaló encuentros más que interesantes, entre los que se destacan los siguientes:

Paris Saint Germain - Bayern Munich.

Paris Saint Germain - Barcelona.

Real Madrid - Manchester City.

Real Madrid - Liverpool.

Bayern Munich - Chelsea.

Bayern Munich - Arsenal.

Chelsea - Barcelona.

Inter de Milán - Liverpool.

Inter de Milán - Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid - Liverpool.

Champions League sorteo fixture
Noticias relacionadas
scaloni realizo el corte definitivo de la lista para la doble fecha de eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

cerundolo va por un lugar en la tercera ronda del us open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

messi va por otro: uno por uno, los titulos que gano en su carrera

Messi va por otro: uno por uno, los títulos que ganó en su carrera

almagro a completo la primera rueda invicto en el prefederal

Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal

Lo último

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Último Momento
Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Madelón se la juega en Unión: Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River

Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: Un claro riesgo para la independencia

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

Ovación
Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná