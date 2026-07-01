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Vacaciones en las Estaciones Municipales: actividades para toda la familia en el receso invernal

Las Estaciones Municipales proponen una agenda con actividades en 18 sedes y un gran cierre el jueves 16 en el Centro de Deportes Municipal

1 de julio 2026 · 08:28hs
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Vacaciones en las Estaciones Municipales: actividades para toda la familia en el receso invernal

Vacaciones en las Estaciones Municipales: actividades para toda la familia en el receso invernal

En el marco del lanzamiento de la agenda turística para las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Santa Fe anunció las actividades que llegarán a las Estaciones Municipales. Las propuestas conjugan actividades lúdicas, de entretenimiento, y deportivas en las 18 sedes.

El programa comenzará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 con la disposición de peloteros, funciones de títeres y proyección de películas. El jueves 16 se realizará la actividad “Vacaciones con Deportes y Estaciones Municipales”, una jornada recreativa y deportiva abierta a todo el público donde habrá música y juegos. El encuentro se realizará de 14 a 16.30 en la Subsecretaría de Deportes (Almirante Brown 5294).

Las actividades se extenderán a las 18 Estaciones Municipales que están ubicadas en La Boca, Abasto, San Agustín, Liceo Norte, Loyola Sur, La Guardia, Alto Verde, Colastiné Norte, Coronel Dorrego, Mediateca, CIC Roca, CIC Facundo, Playa Norte, Las Lomas, Villa Teresa, Villa Hipódromo, Varadero Sarsotti y San Lorenzo.

Las Estaciones Municipales son espacios donde se aborda la convivencia

Las Estaciones Municipales son espacios donde se abordan la convivencia y los cuidados contemplando los diferentes ciclos y procesos de las infancias, las adolescencias y juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El Programa de Estaciones Municipales tiene como principal objetivo producir espacios que contengan a los vecinos y donde puedan ejercer la ciudadanía a través de un Estado presente, próximo y cercano.

Para ver la agenda completa de vacaciones de invierno en la ciudad ingresar al siguiente link.

Agenda completa

Lunes 6

Estación Las Lomas

9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero

Estación Loyola Sur

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación San Agustín

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación San Lorenzo

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación Coronel Dorrego

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Martes 7

Estación San Agustín

9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero

Estación Coronel Dorrego

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Playa Norte

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación CIC Roca

9 a 11.30: Cine debate

Estación Colastiné Norte

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Miércoles 8

Estación Liceo Norte

9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero

Estación Villa Teresa

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Abasto

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación CIC Facundo

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación Alto Verde

9 a 11.30: Cine debate

Lunes 13

Estación CIC Facundo

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero

Estación Mediateca

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación San Lorenzo

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Liceo Norte

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación La Guardia

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación Loyola Sur

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Martes 14

Estación CIC Roca

9 a 11.30: Pelotero

Estación Liceo Norte

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Villa Hipódromo

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Varadero Sarsotti

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación La Boca

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Miércoles 15

Estación Coronel Dorrego

9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero

Estación Las Lomas

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Mediateca

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estación Playa Norte

14 a 16.30: Cine debate

Jueves 16

Subsecretaría de Deportes (Almirante Brown 5294)

14 a 16.30: "Vacaciones con Deportes y Estaciones Municipales", jornada recreativa y deportiva con música y juegos.

Viernes 17

Estación CIC Facundo

13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación CIC Roca

15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"

Estación Abasto

9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate

Estaciones Municipales Santa Fe agenda vacaciones de invierno
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