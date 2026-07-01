En el marco del lanzamiento de la agenda turística para las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Santa Fe anunció las actividades que llegarán a las Estaciones Municipales. Las propuestas conjugan actividades lúdicas, de entretenimiento, y deportivas en las 18 sedes.
Vacaciones en las Estaciones Municipales: actividades para toda la familia en el receso invernal
Las Estaciones Municipales proponen una agenda con actividades en 18 sedes y un gran cierre el jueves 16 en el Centro de Deportes Municipal
El programa comenzará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 con la disposición de peloteros, funciones de títeres y proyección de películas. El jueves 16 se realizará la actividad “Vacaciones con Deportes y Estaciones Municipales”, una jornada recreativa y deportiva abierta a todo el público donde habrá música y juegos. El encuentro se realizará de 14 a 16.30 en la Subsecretaría de Deportes (Almirante Brown 5294).
Las actividades se extenderán a las 18 Estaciones Municipales que están ubicadas en La Boca, Abasto, San Agustín, Liceo Norte, Loyola Sur, La Guardia, Alto Verde, Colastiné Norte, Coronel Dorrego, Mediateca, CIC Roca, CIC Facundo, Playa Norte, Las Lomas, Villa Teresa, Villa Hipódromo, Varadero Sarsotti y San Lorenzo.
Las Estaciones Municipales son espacios donde se aborda la convivencia
Las Estaciones Municipales son espacios donde se abordan la convivencia y los cuidados contemplando los diferentes ciclos y procesos de las infancias, las adolescencias y juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.
El Programa de Estaciones Municipales tiene como principal objetivo producir espacios que contengan a los vecinos y donde puedan ejercer la ciudadanía a través de un Estado presente, próximo y cercano.
Para ver la agenda completa de vacaciones de invierno en la ciudad ingresar al siguiente link.
Agenda completa
Lunes 6
Estación Las Lomas
9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero
Estación Loyola Sur
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación San Agustín
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación San Lorenzo
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación Coronel Dorrego
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Martes 7
Estación San Agustín
9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero
Estación Coronel Dorrego
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Playa Norte
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación CIC Roca
9 a 11.30: Cine debate
Estación Colastiné Norte
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Miércoles 8
Estación Liceo Norte
9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero
Estación Villa Teresa
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Abasto
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación CIC Facundo
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación Alto Verde
9 a 11.30: Cine debate
Lunes 13
Estación CIC Facundo
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero
Estación Mediateca
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación San Lorenzo
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Liceo Norte
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación La Guardia
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación Loyola Sur
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Martes 14
Estación CIC Roca
9 a 11.30: Pelotero
Estación Liceo Norte
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Villa Hipódromo
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Varadero Sarsotti
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación La Boca
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Miércoles 15
Estación Coronel Dorrego
9.30 a 11.30 y 14 a 16.30: Pelotero
Estación Las Lomas
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Mediateca
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate
Estación Playa Norte
14 a 16.30: Cine debate
Jueves 16
Subsecretaría de Deportes (Almirante Brown 5294)
14 a 16.30: "Vacaciones con Deportes y Estaciones Municipales", jornada recreativa y deportiva con música y juegos.
Viernes 17
Estación CIC Facundo
13.30: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación CIC Roca
15: Función de Títeres "Patatín patatero pirata o marinero"
Estación Abasto
9 a 11.30 y 14 a 16.30: Cine debate