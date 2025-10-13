Están los días y horarios de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Ya se conoce quiénes serán los que pelearán en el Reducido por un lugar en las semifinales en busca del segundo ascenso a Primera División

Finalizaron los octavos de final de Reducido de la Primera Nacional y ya se conoce quienes serán los equipos que pelearán por un lugar en las semifinales en busca del segundo ascenso a la Primera División .

Gimnasia de Mendoza fue el primer equipo en ascender, luego de superar a Deportivo Madryn en la final por el boleto directo a la Liga Profesional. Ahora, el segundo lugar en la máxima categoría se definirá a través de los equipos del Reducido, a quienes a los ganadores de los octavos de final se le suma el Aurinegro.

Días y horario de la continuidad del Reducido

Los cruces quedaron definidos y ya tienen los días y horarios confirmados, donde el sábado Estudiantes de Río Cuarto visite a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 22 en el estadio El Gigante del Norte.

El domingo habrá doble jornada: Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto a las 14.45, mientras que Atlanta visitará a Deportivo Morón desde las 17 en el Nuevo Francisco Urbano.

Los duelos de ida se cerrará el lunes, con el enfrentamiento entre Tristán Suárez y Estudiantes a las 19 en el estadio 20 de Octubre.

A partir de esta instancia, los encuentros se disputarán en formato ida y vuelta, y en caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada debido a la ventaja deportiva. Por otro lado, aún no se confirmaron los días y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

De esta forma, ya son ocho los equipos que se ilusionan con llegar a ocupar el segundo pasaje a la Primera División y acompañar a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.