Estanislao Bay, el Gitano que se convirtió en líder de Los Leones

Un Gitano que no se olvida de sus amigos y de su club

"Estoy muy feliz, muy contento en mi regreso a Santa Fe. He recibido mucho cariño, que es algo que hace siempre bien a la cabeza y al corazón. También disfrutando en el club, fui al clásico, disfrutando el presente del CRAI, ya que es algo hermoso. No jugué con los Classics, pero muy contento por lo que está pasando el club. Al principio de año no me imaginaba este presente, porque el pasado estuvo peleando abajo, pero me fui enganchando los partidos. Veo un equipo muy sólido en defensa y creo que el trabajo paga" comenzó señalando Estanislao Bay.

El medio scrum santafesino le dijo a UNO Santa Fe que "con el seleccionado de España estamos en un receso, ya que venimos de hacer una gira por Oceanía, jugamos contra Samoa y Tonga. Fue una gira de seis semanas, junto a la pretemporada, muy dura, pero la disfrutamos mucho. Cuando terminamos de jugar aprecias que todo lo que hiciste valió la pena. Estoy muy contento, pero con ganas de desconectar un poco. Más allá que sigo yendo al club a entrenar es totalmente diferente. Estoy pasando por un buen momento, y disfrutándolo".

Bay2.JPG Tani Bay tiene receso en España, y aprovechó para disfrutar de Santa Fe y el presente del CRAI. UNO Santa Fe

El presente de Tani Bay en Los Leones de España

El rosarino Pablo Bouza es el head coach del seleccionado español de rugby. Sobre esto, el back formado en CRAI indicó que "su arribo fue muy buena, se nota que es una persona que sabe, que maneja bien el grupo, y tiene en claro sus objetivos personales y grupales. Al equipo le está haciendo muy bien. También, todos los jugadores estamos y entrenadores tirando para el mismo lado, lo cual es fundamental para el objetivo principal".

En cuanto a lo que se viene para Los Leones, Bay comentó que "ahora estamos en receso, y en noviembre tenemos tres fechas. Nos toca jugar con Fiji, Estados Unidos y Uruguay en España. Básicamente eso nos va a preparar a un nivel físico muy alto. Porque estamos jugando contra equipos del Tier 1, lo que nos va a generar estar a un nivel de contacto muy elevado. Sobre todo, prepararnos para febrero, que está la clasificación al mundial, que es el gran objetivo que tenemos".

Bay3.jpg

El inolvidable partido que jugó contra Los Pumas en Madrid

El año pasado, en la previa al Mundial de Francia, Los Leones jugaron con Los Pumas en Madrid. "Fue una experiencia muy linda y única jugar contra tu propio país, escuchar el himno. Es raro, porque la verdad es raro, pero lindo porque jugamos contra gente que vemos por la tele mucho tiempo, otros que juegan mundiales, y una gran experiencia. Jugamos en el estadio Metropolitano, que no vas a jugar en la vida, ante un montón de gente, con tus amigos, y se disfrutó mucho. Encima los chicos de Los Pumas estuvieron muy bien, después nos quedamos charlando amenamente con Los Pumas" afirmó el ex integrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Recientemente, en la concentración que España tuvo en Valladolid, estuvo asistiendo el platense Agustín Creevy, sobre lo que el medio scrum Gitano destacó que "fue una experiencia muy buena, se sumó al equipo en la concentración que hicimos antes de irnos de gira, sobre todo trabajó con los forwards en el scrum. Además de sus conocimientos, sumó mucho al grupo, contando muchas de su experiencia en el rugby. Es una persona muy humana, el tipo es uno más, suma mucho y es muy alegre".

Bay4.jpg

Su convocatoria al seleccionado de rugby Los Leones

"Cuando me llamaron al seleccionado de España sentí una felicidad enorme, primero no me lo esperaba mucho, esa es la verdad. Pero después una felicidad enorme, y una oportunidad única para saber y para poder aprovecharla. Creo que lo estoy aprovechando, ya que al fin y al cabo, me tomó en un muy buen momento de mi vida. Lo primero que pensé fue en aprovechar lo que me tocaba, y disfrutarlo, y hacer todo lo que esté a mi alcance para el máximo nivel. Estoy muy metido, y trabajado falencias que he tenido en mi vida rugbística. Estoy más tranquilo, y todo tiene que ver con la maduración como deportista y como persona" describió sobre cuando fue citado para integrar el seleccionado nacional de rugby de España.

El presente de Tani Bay en el Burgos de España

El Recoletas Burgos Caja Rural (Aparejadores) es el club al que actualmente representa en la División de Honor. Afrontará la tercera temporada en San Amaro, donde se ha convertido en unos de los mejores jugadores, y en el que sin dudas pasó a ser considerado un líder. "El nivel de la división de Honor es muy similar a una URBA. Tal vez un poco más físico, un poco más dinámico, no es que exista una diferencia abismal, pero se nota la diferencia, particularmente en el ritmo. En Burgos fue un año positivo, de tres copas que jugamos ganamos dos, nos quedó la Liga al final que perdimos contra el VRAC de Valladolid, en el cual jugué algunas temporadas, y fue un año muy lindo. Nuestro entrenador es José García, de Estudiantes de Paraná, maneja muy bien el grupo, y está José Basso que es de Duendes".

Bay5.JPG Bay integra el seleccionado nacional de rugby de España conocido como Los Leones. UNO Santa Fe

En cuanto a como es la vida en España de un jugador de rugby, el ex integrante del seleccionado santafesino de Seven, expresó que "arrancamos a las 7 de la mañana normalmente, tenemos gimnasio, y después desayunamos. Tenemos video, que duran entre quince y veinte minutos. Después de eso pasamos a trabajar en el campo de juego, los lunes, después de jugar los domingos hacemos un regenerativo muy tranquilo. Estudiamos al rival que se viene, miramos lo que se hizo en el partido del domingo, y ya el martes, nos enfocamos en el próximo partido. A eso de la una y media, dos de la tarde, ya estoy en mi casa. Entrenamos, lunes, martes, jueves y viernes, y los domingos jugamos".

Burgos es una capital provincial de la comunidad autónoma de Castilla y León en España, que tiene casi 180.000 habitantes. Tani contó que "ya tengo mi vida ya hecha en España. El desarraigo ya no me cuesta. Hace cinco años que estoy. Cada vez que vuelvo a Santa Fe me pone muy contento de ver a mi familia, y a mis amigos, pero mi vida está allá en Europa. Me siento parte de allá, el club te lo hace sentir y te brinda todo su apoyo. Es como estar acá en mi club que es el CRAI. Hay una diferencia cultural de como es el rugby, ya que al fin y al cabo no va a ser mi club de toda la vida. El sentido de pertenencia no es el mismo, pero te hacen sentir muy bien y muy cómodo".