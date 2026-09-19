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Copa Davis: Argentina pisó fuerte en Neuquén y acaricia la clasificación ante Turquía

En el Ruca Che, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante mostraron un nivel implacable en los singles y dejaron al equipo capitaneado por Javier Frana a un paso de cerrar la serie. Este domingo, el dobles de Andreozzi y Molteni puede decretar la permanencia.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 16:44hs
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El equipo argentino de Copa Davis dio un paso fundamental en el estadio Ruca Che de Neuquén. En el arranque del cruce por la permanencia en el Grupo Mundial, la Selección sacó a relucir toda su jerarquía de la mano de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, se adjudicó los dos primeros puntos de la serie ante Turquía y quedó a tan solo un triunfo de abrochar la victoria.

En el primer turno de la jornada de sábado, Francisco Cerúndolo impuso condiciones de entrada. La raqueta número uno nacional aplastó en el primer set con un contundente 6-0 en apenas 28 minutos. Si bien en el segundo parcial el turco Yanki Erel (329° del escalafón mundial) intentó reaccionar, el porteño apeló a su entereza para cerrar el partido por 6-0 y 6-4 en una hora y 13 minutos de juego, marcando el camino para el seleccionado.

Posteriormente llegó la presentación de Thiago Tirante, quien disputó su primera serie de Copa Davis en suelo argentino. El platense lució sólido, desplegó toda su potencia desde el fondo de la cancha y venció sin contemplaciones a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4.

Tras concretar la victoria, Tirante dialogó en exclusiva con TyC Sports y destacó el clima que se vive en el grupo:

“Estoy super contento. Nos sentimos muy bien en la semana y se está demostrando lo unido que estamos, el equipo que somos”.

Con el 2-0 a favor, el conjunto capitaneado por Javier Frana —que busca dejar atrás la ajustada caída 3-2 en el repechaje frente a Corea del Sur— quedó en una posición inmejorable de cara a la jornada decisiva de este domingo.

Cómo sigue la agenda en Neuquén entre Argentina y Turquía por la Davis

La acción en el estadio Ruca Che continuará este domingo 20 de septiembre a partir de las 11:00 hs, con transmisión en vivo de TyC Sports. La dupla conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni saltará a la cancha con la gran oportunidad de liquidar el pleito frente a Tuncay Duran y Arda Azkara.

Sábado 19 de septiembre El Espectador

Francisco Cerúndolo a Yanki Erel 6-0 y 6-4

Thiago Tirante a Mert Alkaya 6-2 y 6-4

Domingo 20 de septiembre El Espectador

11:00 hs: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (de ser necesario)

A continuación: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (de ser necesario)

Davis Argentina Turquía
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