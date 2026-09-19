Unión ya enfrenta a Independiente, en el estadio 15 de Abril, con la misión de dejar atrás la derrota ante Talleres y recuperar el camino que lo había llevado a sumar tres triunfos consecutivos. El Tatengue y el Rojo están igualando sin goles por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura y con arbitraje de Luis Lobo Medina.
El minuto a minuto de Unión ante Independiente en el 15 de Abril
Unión ya busca volver a la victoria ante Independiente, con quien empata sin goles en el 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A del Clausura.
Por Ovación
El equipo de Leonardo Madelón viene de caer 2-1 ante Talleres en Córdoba, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas y lo dejó con 13 puntos, en el octavo lugar de la Zona A. Ahora, ante su gente, Unión buscará una respuesta inmediata frente a un rival que también necesita sumar para sostenerse entre los clasificados a los playoffs.
Formaciones de Unión e Independiente
Unión: 21-Matías Mansilla; 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi y 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Independiente: 33-Rodrigo Rey; 29-Leonardo Godoy, 13-Juan Manuel Fedorco, 35-Juan Miguel Arrayago, 22-Facundo Zabala; 16-Mateo Pérez Curci, 23-Iván Marcone, 8-Maximiliano Meza; 7-Santiago Montiel, 6-Ezequiel Ávila y 24-Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Goles: No hubo.
Cambios: PT 21' Iván Morales x Ávila (I).
Amonestados: Menossi (U).
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Luis Lobo Medina.