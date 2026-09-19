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El minuto a minuto de Unión ante Independiente en el 15 de Abril

Unión ya busca volver a la victoria ante Independiente, con quien empata sin goles en el 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A del Clausura.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 16:45hs
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El minuto a minuto de Unión ante Independiente en el 15 de Abril

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente en el 15 de Abril

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El minuto a minuto de Unión ante Independiente en el 15 de Abril

Unión ya enfrenta a Independiente, en el estadio 15 de Abril, con la misión de dejar atrás la derrota ante Talleres y recuperar el camino que lo había llevado a sumar tres triunfos consecutivos. El Tatengue y el Rojo están igualando sin goles por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura y con arbitraje de Luis Lobo Medina.

El equipo de Leonardo Madelón viene de caer 2-1 ante Talleres en Córdoba, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas y lo dejó con 13 puntos, en el octavo lugar de la Zona A. Ahora, ante su gente, Unión buscará una respuesta inmediata frente a un rival que también necesita sumar para sostenerse entre los clasificados a los playoffs.

Comenzó el partido en el 15 de Abril entre Unión e Independiente

Unión ya recibe a Independiente, en el estadio 15 de Abril, donde llega con el objetivo de volver a la victoria tras la derrota que viene de sufrir ante Talleres en Córdoba.

PT 31' Unión es más pero no puede con Independiente

Unión generó no menos de cinco acciones claras ante el arco de Rodrigo Rey, que en la más clara le tapó un mano a mano a Brahian Cuello. El Tatengue e Independiente igualan 0-0 en el 15 de Abril.

Formaciones de Unión e Independiente

Unión: 21-Matías Mansilla; 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi y 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: 33-Rodrigo Rey; 29-Leonardo Godoy, 13-Juan Manuel Fedorco, 35-Juan Miguel Arrayago, 22-Facundo Zabala; 16-Mateo Pérez Curci, 23-Iván Marcone, 8-Maximiliano Meza; 7-Santiago Montiel, 6-Ezequiel Ávila y 24-Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Goles: No hubo.

Cambios: PT 21' Iván Morales x Ávila (I).

Amonestados: Menossi (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Unión Independiente
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