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Suramericanos: Agustín Gil conquistó la medalla de plata en judo para Argentina

El representante nacional tuvo una brillante actuación en la categoría -81 kg y se subió al segundo escalón del podio en el tatami santafesino tras caer en un ajustado combate ante el brasileño Gabriel Falcao.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 17:20hs
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Suramericanos: Agustín Gil conquistó la medalla de plata en judo para Argentina

La cosecha de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 sumó un nuevo capítulo destacado de la mano del judo. Agustín Gil completó una jornada de alto nivel en la especialidad Shiai masculino -81 kg y se adueñó de la medalla de plata, aportando una nueva presea para el medallero albiceleste en suelo local.

El camino hacia la definición para otra medalla argentina

El deportista nacional mostró un andar sólido y contundente desde sus primeras presentaciones sobre el tatami. En el cuadro eliminatorio, Gil superó con autoridad al chileno Jorge Pérez y posteriormente dejó en el camino al venezolano Luis Pariche, triunfos que le permitieron abrochar de manera merecida su pasaje a la gran final por el oro suramericano.

Un duelo decisivo de alto nivel en los Suramericanos

En el combate por la gloria dorada, el judoca argentino se midió ante el brasileño Gabriel Falcao en un enfrentamiento sumamente parejo y táctico. La balanza terminó inclinándose a favor del representante de Brasil gracias a un waza-ari certero, acción técnica que resultó determinante para definir la victoria y dejar al argentino con un valioso segundo puesto que celebra todo el deporte nacional.

Suramericanos Gil Argentina
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