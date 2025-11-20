Caruso Lombardi estalló contra la AFA y tildó a Central de "campeón de la Copa Seca Nucas"

Ricardo Caruso Lombardi cuestionó la coronación de Rosario Central y volvió a apuntar contra la conducción de Claudio Tapia, generando repercusión en redes

El exdirector técnico Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra Rosario Central por la obtención del título de la Liga 2025, al que definió como el “campeón de la Copa Seca Nucas”.

En el descargo de la descripción de su posteo, Caruso Lombardi escribió: “Que falta de respeto a los hinchas de todos los clubes incluido central que hizo un gran campeonato, los demás presidentes no tendrían que jugar los partidos siguientes, este muñeco (Claudio Tapia) se levanta y hace lo que le parece, quiere demostrar poder con estas locuras”.

Caruso atendió a todos por el título sorpresivo a Rosario Central

El mensaje publicado por Caruso Lombardi rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre hinchas de distintos clubes. La elección de la expresión “Copa Seca Nucas” llamó la atención por su tono irónico y por la insistencia del ex entrenador en cuestionar la decisión dirigencial que derivó en la coronación del equipo rosarino.

El ex técnico, conocido por sus críticas directas hacia la conducción de la AFA, volvió a apuntar contra la figura del Chiqui Tapia y sostuvo en su publicación que la resolución adoptada por la entidad madre del fútbol argentino perjudica la competitividad del torneo.

Su postura encontró eco en algunos sectores que consideran que el premio otorgado al líder de la tabla anual debió discutirse con mayor anticipación y consenso.

Asimismo, la reacción de Caruso se sumó a un clima marcado por debates internos en el fútbol argentino respecto a los criterios de premiación y la organización de la temporada. En ese contexto, sus palabras reavivaron discusiones que venían instaladas desde el inicio del año y que involucran a dirigentes, entrenadores y distintas instituciones.

Mientras tanto, Rosario Central continúa celebrando el logro deportivo conseguido bajo la conducción de Ariel Holan, evitando responder a las críticas y enfocándose en la planificación del próximo semestre.

Desde el club rosarino consideran que el reconocimiento recibido está directamente vinculado al rendimiento sostenido durante toda la temporada, más allá de las controversias externas que se generaron tras el anuncio oficial.