Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

La definición del título que la AFA le otorgó a Rosario Central continúa generando ruido y sumó un nuevo capítulo con la aclaración de Estudiantes

20 de noviembre 2025 · 19:23hs
Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

La definición del título que la AFA le otorgó a Rosario Central continúa generando ruido y, en las últimas horas, sumó un nuevo capítulo. Estudiantes salió a aclarar que no existió ninguna votación para validarlo, tal como había difundido la propia Asociación del Fútbol Argentino al asegurar que la decisión fue “por unanimidad”.

• LEER MÁS: ¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

El Pincha se despegó así de la versión oficial en medio del desconcierto provocado por el inesperado anuncio que coronó a Central en base al puntaje acumulado entre los torneos Apertura y Clausura, registro que lo ubicó en lo más alto de la tabla Anual y que determinaba el acceso a las competencias internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991554989085323268&partner=&hide_thread=false

La desmentida de la dirigencia platense choca de lleno con el comunicado emitido horas antes por la AFA y la Liga Profesional, donde se afirmaba que el Comité Ejecutivo había votado y avalado la resolución sin objeciones. Desde Estudiantes, sin embargo, remarcaron que no se trató el tema ni se sometió a consideración formal, profundizando las dudas y las tensiones en torno a un cierre de temporada que quedó envuelto en controversias.

Toviggino, al cruce de Estudiantes en redes

Una hora después de la publicación de Estudiantes, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, recogió el guante y respondió en Twitter dirigiéndose al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y asegurando que sí hubo votación y que el propio vicepresidente ‘pincha’, Pablo Caiella, había estado presente en la misma.

«Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …», dijo Toviggino, una de las personas a las que el presidente ‘canalla’, Gonzalo Belloso, agradeció por el reconocimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TovigginoPablo/status/1991618416076079245&partner=&hide_thread=false

Estudiantes Rosario Central Pablo Toviggino
Noticias relacionadas
caruso lombardi estallo contra la afa y tildo a central de campeon de la copa seca nucas

Caruso Lombardi estalló contra la AFA y tildó a Central de "campeón de la Copa Seca Nucas"

deportivo madryn felicito a rosario central por el titulo de la liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

alemania empato la serie de copa davis ante argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

atento union: como sera el formato de 2026 y los titulos que estaran en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Lo último

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Último Momento
Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"