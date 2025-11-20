Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

La definición del título que la AFA le otorgó a Rosario Central continúa generando ruido y sumó un nuevo capítulo con la aclaración de Estudiantes

La definición del título que la AFA le otorgó a Rosario Central continúa generando ruido y, en las últimas horas, sumó un nuevo capítulo. Estudiantes salió a aclarar que no existió ninguna votación para validarlo, tal como había difundido la propia Asociación del Fútbol Argentino al asegurar que la decisión fue “por unanimidad”.

El Pincha se despegó así de la versión oficial en medio del desconcierto provocado por el inesperado anuncio que coronó a Central en base al puntaje acumulado entre los torneos Apertura y Clausura, registro que lo ubicó en lo más alto de la tabla Anual y que determinaba el acceso a las competencias internacionales.

La desmentida de la dirigencia platense choca de lleno con el comunicado emitido horas antes por la AFA y la Liga Profesional, donde se afirmaba que el Comité Ejecutivo había votado y avalado la resolución sin objeciones. Desde Estudiantes, sin embargo, remarcaron que no se trató el tema ni se sometió a consideración formal, profundizando las dudas y las tensiones en torno a un cierre de temporada que quedó envuelto en controversias.

Toviggino, al cruce de Estudiantes en redes

Una hora después de la publicación de Estudiantes, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, recogió el guante y respondió en Twitter dirigiéndose al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y asegurando que sí hubo votación y que el propio vicepresidente ‘pincha’, Pablo Caiella, había estado presente en la misma.

«Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …», dijo Toviggino, una de las personas a las que el presidente ‘canalla’, Gonzalo Belloso, agradeció por el reconocimiento.