Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

20 de noviembre 2025 · 19:04hs
La cuenta oficial de Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por la obtención del título de campeón de la Liga 2025. “Saludamos al Club Rosario Central y especialmente al Campeón del Mundo Ángel Di María por la obtención del Título Campeón de la Liga de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General”, manifestó el usuario verificado del Aurinegro.

• LEER MÁS: El Municipio de Puerto Madryn le paga alojamiento a los árbitros y dirigentes de AFA

El posteo de redes sociales estuvo acompañado por una fotografía de Ángel Di María con la camiseta del conjunto chubutense. Una imagen que, lejos de pasar inadvertida, generó sorpresa inmediata entre los hinchas de ambos clubes. El recurso visual fue interpretado por muchos como una jugada simbólica para capitalizar el impacto del título del Canalla y, al mismo tiempo, reforzar la figura del campeón del mundo, cuya presencia siempre multiplica el alcance en redes.

La publicación, además, se dio en un contexto cargado de comentarios cruzados y una fuerte exposición mediática tras el cierre de la temporada 2025. Por eso, la felicitación oficial de Deportivo Madryn no solo funcionó como un mensaje institucional, sino también como un gesto calculado que rápidamente encendió debates sobre la intención detrás del posteo.

Mientras tanto, en Rosario, el reconocimiento fue bien recibido, aunque no faltaron las reacciones que señalaron la extraña elección de usar una foto de Di María con otra camiseta, un detalle que amplificó el revuelo digital.

Sin embargo, el saludo se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del día, consolidando una curiosa conexión entre dos clubes que no suelen interactuar con tanta visibilidad en el plano nacional.

El reconocimiento de Deportivo Madryn a Rosario Central

Deportivo Madryn Rosario Central Liga
