Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión

Con una formación alternativa, Estudiantes venció como local a Defensa y Justicia 1-0 y quedó como escolta de Unión

22 de septiembre 2025 · 21:51hs
Estudiantes derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

Estudiantes derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

En un cotejo que no fue para nada bueno de Estudiantes, al menos desde lo colectivo, el equipo impuso la localía y le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia con gol en contra de Rafael Delgado. Y de esta manera, suma 15 puntos y quedó como escolta de Unión en la Zona A.

Estudiantes venció a Defensa y Justicia

El Pincha, que jugó con la mayoría de suplentes, fue de menor a mayor en el trámite del encuentro ante un equipo de Varela, dirigido por el exGimnasia, Mariano Soso, que fue un espectador de lujo en el trailer de la vuelta en la Copa Libertadores.

En este caso, el equipo de Eduardo Dominguez, algo tímido logró recién llegar al área adversa en el segundo tiempo en donde se encontró con el único tanto del encuentro de la mano del Pipa Alario. Luego de ello, volvió el dominio del elenco del distinguido Soso que llegó al área rival pero no pudo empatar. Por su parte los de La Plata se fueron festejando y sus hinchas pidieron por la victoria del próximo jueves ante Flamengo.

Embed - EL PINCHA GANÓ EN UNO Y SE ILUSIONA CON LA REVANCHA ANTE EL FLA | Estudiantes 1-0 DyJ | RESUMEN

Estudiantes Defensa y Justicia Unión
Noticias relacionadas
Estudiantes visita este jueves a Flamengo.

Estudiantes visita a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Russo volvió a su casa luego de permanecer algunas horas hospitalizado.

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

En el fondo, Jorge Solís, uno de los profesionales del Willie Pep, ganó por puntos en Festram.

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

napoli supero a pisa y se mantiene como el unico lider del calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Lo último

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión

Último Momento
La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión

Recolectaron más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón en Santa Fe

Recolectaron más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón en Santa Fe

Retenciones cero en carnes: el sector avícola santafesino advirtió que podrían aumentar sus costos hasta un 10%

Retenciones cero en carnes: el sector avícola santafesino advirtió que podrían aumentar sus costos hasta un 10%

Ovación
Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná