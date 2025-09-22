Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia para quedar como escolta de Unión Con una formación alternativa, Estudiantes venció como local a Defensa y Justicia 1-0 y quedó como escolta de Unión 22 de septiembre 2025 · 21:51hs

Estudiantes derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

En un cotejo que no fue para nada bueno de Estudiantes, al menos desde lo colectivo, el equipo impuso la localía y le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia con gol en contra de Rafael Delgado. Y de esta manera, suma 15 puntos y quedó como escolta de Unión en la Zona A.

Estudiantes venció a Defensa y Justicia El Pincha, que jugó con la mayoría de suplentes, fue de menor a mayor en el trámite del encuentro ante un equipo de Varela, dirigido por el exGimnasia, Mariano Soso, que fue un espectador de lujo en el trailer de la vuelta en la Copa Libertadores.

En este caso, el equipo de Eduardo Dominguez, algo tímido logró recién llegar al área adversa en el segundo tiempo en donde se encontró con el único tanto del encuentro de la mano del Pipa Alario. Luego de ello, volvió el dominio del elenco del distinguido Soso que llegó al área rival pero no pudo empatar. Por su parte los de La Plata se fueron festejando y sus hinchas pidieron por la victoria del próximo jueves ante Flamengo. Embed - EL PINCHA GANÓ EN UNO Y SE ILUSIONA CON LA REVANCHA ANTE EL FLA | Estudiantes 1-0 DyJ | RESUMEN