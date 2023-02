Estudiantes de Paraná se consagró campeón del Torneo Alberto Pelossi

En materia de resultados, Los Tilos de La Plata B se impuso a Universitario 78 a 0, Estudiantes A a Los Tilos B por 31 a 12, y Estudiantes de Paraná a Universitario 33 a 19. Luego, Los Tilos de La Plata A venció a Aguará de Formosa por 42 a 0, Estudiantes de Paraná B a Aguará de Formosa por 19 a 0, y Los Tilos A a Estudiantes B por 73 a 7.

En la definición de la competencia, el campeón resultó Estudiantes de Paraná A al derrotar en la final jugada en la cancha principal por 23 a 14 a Los Tilos de La Plata A con el arbitraje del santafesino Fabián Prats. El apertura albinegro Julián Izaguirre fue elegido el mejor jugador del torneo y el CAE se llevó el premio institucional.

image.png Universitario de Santa Fe perdió ante Aguará de Formosa el cotejo correspondiente al quinto puesto.

El tercer puesto quedó para Estudiantes de Paraná B que derrotó a Los Tilos B por 42 a 0, en un cotejo controlado por Joaquínza Zapata, y quinto resultó Aguará de Formosa al derrotar a Universitario de Santa Fe por 19 a 14, bajo el arbitraje de Fernando De Feo. También jugaron en cancha 2, Santa Fe Rugby con Los Tilos de La Plata. En reserva, ganaron los dirigidos por Pablo Pfirter por 22 a 0, y en pre reserva, la victoria fue por 19 a 17.

Estudiantes de Paraná alistó a: Mateo Martínez, Juan Martín Méndez, Juan Francisco Florean; Facundo Ferrer, Lisandro Uranga; Francisco Lacabanne, Augusto Senger, Gustavo Boetsch; Tomás Maiztegui, Julián Izaguirre; Santino Uranga, Mateo Santana, Juan Pablo Cubasso, Gonzalo De Basily, Bruno Heit. Luego ingresaron: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger, Willian Fernández, Agustín Bustos, Augusto Andrade, Simón Bollo, Santo Lescano y Batazar Coronel.

Para la escuadra conducida por Pedro Raiteri en el primer tiempo hubo un try de Exequiel Genzelis Gallinger, un penal de Gonzalo De Basily, más un penal y una conversión de Julián Izaguirre, mientras que para el elenco platense hubo un try de Felipe Barés. En el complemento, Julián Izaguirre consiguió un try, un penal y una conversión.

image.png Santa Fe Rugby, con su reserva y pre reserva, jugó frente a Los Tilos de La Plata, y ganó los dos compromisos.

"Es una gran satisfacción volver a tener en nuestra casa este tradicional torneo, el cual lo tenemos que mantener porque para la región es sumamente importante, y para el club, indudablemente que todos los años arrancar con un torneo de estas características y el apoyo de los demás clubes es más que bueno" le dijo Jorge Rivadeneira a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Universitario indicó que "hemos tenido la grata presencia y que se han comprometido fueron Los Tilos de La Plata, con 98 jugadores, vino también Estudiantes de Paraná con dos grupos, Aguará de Formosa y nosotros. Es una postal muy linda ver nuestra casa llena de gente, compartiendo con amigos, dirigentes de otros clubes y jugadores compartiendo lo más que nos gusta que es el rugby".

"Es muy lindo que el club siempre para este torneo siempre se haga presente, hicimos un almuerzo de camaradería, con los clubes, ex jugadores, y es muy lindo. A parte bueno, uno ve las obras y se llena de satisfacción. Han comenzado en la cancha de hockey, en la primera parte como el movimiento de suelo y la puesta a nivel para hacer el suelo cemento, para colocar la alfombra. También estamos mejorando la cancha número 3 de rugby, al cual le vamos a poner riego artificial, y con el foco en todo eso" detalló el dirigente de la entidad de barrio Las Delicias.