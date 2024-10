Estudiantes de Paraná tendrá su segunda cancha de hockey sintético

El CAE construirá su segunda cancha de césped sintético

Bajo el lema "Un sueño en marcha, que depende de nosotros", se realizó el lanzamiento de la obra de la segunda cancha sintética de hockey sobre césped. La presentación fue encabezada por el presidente de la institución, doctor Emilio Fouces; el vicepresidente, Adrián Campanini; Hugo O´Higgins, presidente de la subcomisión de hockey; y Julián Hirschfeld, subsecretario de servicios públicos del municipio de Paraná. A ello hay que sumarle dirigentes de otras subcomisiones, jugadores de rugby y hockey y otras disciplinas, y lógicamente ex jugadoras y ex dirigentes de la prestigiosa entidad paranaense.

Hace poco tiempo fue la subcomisión de rugby que llevó a cabo una obra muy importante, con un gimnasio de grandes dimensiones y muy buen equipamiento en el Plumazo, y ahora llega el turno del área de hockey, con un proyecto que es muy elevado por los costos que implica. Se trata de la realización de una nueva cancha de hockey, que desde lo económico y financiero es más que importante.

Hockey2.jpg El presidente del CAE, Emilio Fouces, encabezó el lanzamiento de la obra de la cancha sintética de hockey. Gentileza Jano Colcerniani

Hugo O´Higgins señaló que "estamos hablando de una inversión muy grande, sobre todo para un club y un deporte amateur como es el hockey. CAE no escapa que para hacer cualquier obra se requiere el esfuerzo de los jugadores, socios, sponsors, y de privados que colaboran. A nosotros, nos obliga la cantidad de jugadoras que tenemos, y como ha crecido el deporte, no solamente en infantiles, sino en todas, chicos y chicas, nos puso en la situación de repensar el proyecto que hace unos años atrás se había planteado, que era hacer otra cancha de hockey".

"El objetivo de tener una segunda cancha nos va a permitir a las chicas y chicos, y a los entrenadores trabajar más cómodos. Tantos para los entrenamientos como para fixturar partidos para los fines de semana. En la actualidad tenemos más de 600 jugadores fichados, entre damas y caballeros, y somos el deporte con mayor cantidad de federados de la institución" indicó el presidente de la subcomisión de hockey del CAE.

Más detalles del proyecto del CAE de Paraná

El dirigente de la entidad albinegra explicó que "la idea de ubicar esta segunda cancha es hacerla en la sede El Plumín, que cuenta con un espacio detrás de las canchas de tenis, está nivelado, y es el más apto para poder instalar la cancha en ese lugar. El año pasado se hicieron las mediciones, si entraba la cancha, si daba el nivel, junto con la comisión directiva central del club se acordó poner la cancha nueva en ese lugar, por lo que entre la nueva y la actual, habría solamente dos cuadras de distancia".

Hockey3.jpg Un sueño en marcha, y toda una institución tras el objetivo de seguir creciendo en infraestructura. Gentileza Jano Colcerniani

La sección El Plumín del CAE se encuentra ubicada en calle Juan Ambrosetti al 295 casi en su intersección con Raúl Solanas, en cercanías del ingreso a la capital entrerriana. Unos 300 ó 400 metros antes del estadio Panamericano de Softbol y la actual cancha de hockey de El Plumazo. Es decir que en pocas cuadras estarán ubicadas las dos superficies del deporte de la bocha de la prestigiosa entidad deportiva de la ciudad de Paraná.

Un tema no menor que resaltó el dirigente es como se llevará a cabo la obra, destacando que "tenemos que arrancar de cero, en el Plumín existió una cancha de césped, por ende el tema nivel está bien, pero hay que hacer la base, la alfombra, y después el resto de las obras complementarias. Que no es otra cosa que cerrar la cancha, el banco de suplente, ya que hoy no hay nada. Todo tiene un costo parejo, la base y la carpeta, es similar, y hoy hay un valor cercano a los 200.000 mil dólares. Una obra muy difícil, por eso se lanzó la fuente de financiamiento".