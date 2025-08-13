Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes pisa Asunción para enfrentar a Cerro Porteño

Estudiantes enfrentará, desde las 19, a Cerro Porteño, en el cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo irá en la Nueva Olla

13 de agosto 2025 · 08:53hs
Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ueno La Nueva Olla, que tiene capacidad para 45 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de terminar primero en el dificilísimo Grupo A, en el que terminó por encima de Botafogo de Brasil, que es el último campeón de la Copa Libertadores, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela.

En lo que respecta al plano local, el “Pincha” tuvo un muy buen comienzo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se ubica segundo en la Zona A con 9 puntos.

El equipo de La Plata quiere meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez desde 2022, año en el que cayó en dicha instancia ante Athletico Paranaense de Brasil.

Cerro Porteño, por su parte, pasó con lo justo en el Grupo G, ya que terminó segundo con solo 7puntos.

El conjunto paraguayo, que es dirigido por el argentino Diego Martínez, intentará dar la sorpresa ante uno de los mejores planteles del continente para clasificarse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores luego de seis años.

Probables formaciones

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Piero Maza.

VAR: Rodrigo Carvajal.

Estadio: Ueno La Nueva Olla.

Televisan: Fox Sports – Disney +.

Estudiantes Cerro Porteño Copa Libertadores
