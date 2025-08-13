Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente visitará, desde las 21.30, a Universidad de Chile, por el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana

13 de agosto 2025 · 08:33hs
Independiente busca un buen resultado ante Universidad de Chile

Independiente visitará este miércoles a la Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar con su mala racha.

El encuentro, que se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el brasileño Anderson Daronco, mientras que en el VAR estará su compatriota Daiane Muniz.

Independiente, que tiene como director técnico a Julio Vaccari, fue protagonista de un muy flojo comienzo de semestre, ya que sufrió una temprana eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, mientras que en el Torneo Clausura solo sumó dos puntos en cuatro fechas.

Sin embargo, este último fin de semana mostró una versión muy mejorada para poner en serios aprietos a River en el torneo local, aunque finalmente igualaron sin goles.

En lo que respecta a la actual Copa Sudamericana, el “Rojo” viene de conseguir el primer puesto en el Grupo A, en el que terminó por encima de Guaraní de Paraguay, Boston River de Uruguay y Nacional Potosí de Bolivia.

Universidad de Chile, por su parte, viene de terminar tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores, finalizando por debajo de Estudiantes de La Plata y Botafogo de Brasil, por lo que terminó cayendo a la Sudamericana.

Ya en esta competición, los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez golearon con un global de 6-2 a Guaraní de Paraguay en los playoffs.

Probables formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Hora de inicio: 21:30.

Árbitro: Anderson Daronco.

VAR: Daiane Muniz.

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos.

Televisa: ESPN y Disney +.

