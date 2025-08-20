Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

Tras la victoria por 1-0 como visitante, Estudiantes intentará completar su clasificación este miércoles desde las 19 ante Cerro Porteño en la Libertadores.

20 de agosto 2025 · 06:59hs
Estudiantes recibe a Cerro Porteño este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino se impuso 1-0 en la ida en Paraguay y se entusiasma con avanzar a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Flamengo vs Inter.

Probables formaciones de Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.

