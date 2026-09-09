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Colectivos: el servicio es normal en Santa Fe, pero la UTA advierte por posibles demoras durante las asambleas

El servicio de colectivos funciona con normalidad por el momento, aunque podrían registrarse demoras, esperas prolongadas y modificaciones en las frecuencias debido a las asambleas de choferes nucleados en la UTA. El gremio inició un plan de lucha tras el fracaso de la negociación salarial con las empresas.

9 de septiembre 2026 · 08:06hs
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Colectivos: el servicio es normal en Santa Fe, pero la UTA advierte por posibles demoras durante las asambleas

José Busiemi

El servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe y la región es normal por el momento, aunque existe incertidumbre respecto de cómo funcionará durante las próximas horas debido al inicio de las asambleas informativas de choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe.

La medida de fuerza fue confirmada por la Junta Ejecutiva de la UTA Santa Fe, luego del fracaso de la reunión paritaria mantenida con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde el sindicato señalaron que las pautas salariales ofrecidas por el sector empresarial no responden a las condiciones del acuerdo homologado a nivel nacional ni contemplan la evolución de los índices de inflación.

En ese marco, la UTA reclama el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional para los trabajadores de los servicios de transporte urbano e interurbano.

Colectivos en Santa Fe: cómo funcionará el servicio

Si bien las asambleas de choferes comenzarán durante este miércoles, desde el gremio todavía deben precisar los horarios y la modalidad con la que se desarrollarán.

Por ese motivo, el servicio se mantiene normal por el momento, aunque no se descarta que las asambleas por turno puedan generar demoras y alteraciones en las frecuencias, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

La situación será monitoreada durante la jornada y el esquema podría modificarse de acuerdo con las definiciones que adopte la conducción de la UTA Santa Fe.

Desde el sindicato indicaron a UNO que "la oferta presentada por las cámaras no se condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores" y remarcaron que continúa la defensa del salario y de los derechos laborales.

Los puntos centrales del conflicto de colectivos en Santa Fe

  • Paritarias: fracasó la negociación entre la UTA y las empresas nucleadas en Fatap.
  • Reclamo salarial: el gremio exige el cumplimiento del acuerdo salarial nacional.
  • Medida de fuerza: se realizarán asambleas informativas en puntas de línea y sectores urbanos e interurbanos.
  • Servicio: por el momento funciona con normalidad, aunque puede haber demoras y cambios en las frecuencias.
  • Próximas horas: la UTA definirá el esquema operativo y los horarios de las asambleas.
Santa Fe asambleas colectivos UTA
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