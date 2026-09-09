Colón, con dos bajas confirmadas y dos dudas para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene confirmadas las ausencias de Ignacio Lago y Matías Muñoz por lesiones musculares, mientras que Pier Barrios y Federico Lértora están en duda.

Colón atraviesa una semana con varias preocupaciones desde lo físico de cara al partido del domingo ante Godoy Cruz. A las bajas confirmadas de Ignacio Lago y Matías Muñoz, ambos afectados por diferentes lesiones musculares, se sumaron las dudas de Pier Barrios y Federico Lértora, dos futbolistas importantes para la estructura de Iván Delfino.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro confirmado para un duelo clave ante Godoy Cruz en la Primera Nacional

Muñoz sufrió un desgarro en el aductor, mientras que Lago padece un inconveniente en los gemelos y no estará disponible. De esta manera, el cuerpo técnico ya trabaja en sus reemplazos de cara al próximo compromiso.

Barrios y Lértora, entre algodones en Colón

Uno de los interrogantes está en la defensa. Pier Barrios también tendría un pie afuera del partido, producto de una molestia muscular. Si finalmente no logra recuperarse, Delfino deberá elegir entre Nicolás Thaller y Sebastián Olmedo para acompañar a Federico Rasmussen en la zaga.

El otro foco de atención está puesto en Federico Lértora, quien terminó con una molestia en una de sus rodillas. Existe optimismo respecto de su presencia, aunque su evolución será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos.

Si Lértora está en condiciones, Agustín Toledo volvería a la titularidad en lugar de Ignacio Antonio. En cambio, si el mediocampista no llega y se suma a la baja de Muñoz, Delfino deberá apostar por una dupla inédita en la mitad de la cancha, conformada por Ignacio Antonio y Toledo.

Sarmiento reemplazará a Lago en el ataque de Colón

En el ataque, la ausencia de Ignacio Lago ya tiene un reemplazante definido. Darío Sarmiento aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar y acompañar a Alan Bonansea en el frente ofensivo.

LEER MÁS: Colón quiere levantarse rápido y tendrá una prueba exigente ante Godoy Cruz

Así, a la espera de la evolución de Barrios y Lértora, el equipo que se perfila para Colón es: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios o Nicolás Thaller o Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora o Ignacio Antonio, Agustín Toledo y Franco García; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Delfino tendrá todavía algunos entrenamientos para despejar los interrogantes, pero lo concreto es que Colón deberá afrontar su próximo partido con varias bajas y dudas importantes, especialmente en sectores claves del equipo.