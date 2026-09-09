Unión y el plan de Madelón para reemplazar a Tarragona ante Talleres

Unión visitará este sábado desde las 20 a Talleres en el Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A. Cristian Tarragona, la baja de peso.

Unión atraviesa su mejor momento del Torneo Clausura, con tres victorias consecutivas, pero Leonardo Madelón tendrá que realizar al menos una modificación para visitar este sábado a Talleres. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A, con arbitraje de Nazareno Arasa.

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La baja principal será la de Cristian Tarragona, expulsado en el triunfo ante Instituto. El delantero, además de ser el capitán tatengue, es el máximo goleador de Unión y uno de los principales artilleros del fútbol argentino en 2026.

Ante esta ausencia, Madelón analiza distintas posibilidades para rearmar el frente ofensivo.

Palacios, la alternativa que gana terreno en Unión

La opción que aparece con mayores posibilidades es el regreso de Julián Palacios, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión que recibió tras su expulsión ante Aldosivi en Mar del Plata.

En ese escenario, Palacios se movería sobre la izquierda, mientras que Ignacio Malcorra tendría mayor libertad para adelantarse y actuar como mediapunta o volante de enlace. De esta manera, Marcelo Estigarribia quedaría como único referente de área.

Prensa Unión

Sin embargo, no es la única alternativa que maneja el entrenador. También existe la posibilidad de que Palacios ingrese por Malcorra o Brahian Cuello, mientras que Eric Ramírez o Misael Aguirre podrían ganarse un lugar entre los titulares para ocupar el puesto que deja Tarragona.

Luna Diale, bajo seguimiento en Unión

Otro futbolista al que Madelón seguirá de cerca es Mauro Luna Diale, quien arrastra un inconveniente muscular. Su evolución durante los próximos entrenamientos será determinante para saber si puede estar a disposición para el compromiso en Córdoba.

Además, no debe descartarse alguna modificación en la mitad de la cancha. Joaquín Mosqueira aparece como una alternativa para ingresar por Emilio Giaccone, aunque por ahora el mediocampista mantiene buenas posibilidades de continuar desde el inicio.

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De esta manera, y a la espera de las últimas pruebas que realizará el cuerpo técnico, los once que cuentan con mayores chances de comenzar ante Talleres son: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia.

Unión llegará al Kempes con el envión de sus tres triunfos consecutivos, pero deberá afrontar una prueba importante sin su capitán y goleador. Madelón trabaja en la fórmula para que la ausencia de Tarragona no altere el funcionamiento de un equipo que viene en crecimiento.