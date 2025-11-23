Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Rosario Central, líder de su zona, recibe al Pincha desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Estudiantes se metió en el último cupo y busca sorprender afuera.

Rosario Central y Estudiantes se enfrentarán este domingo a las 17:30 , en el Gigante de Arroyito , por los octavos de final del Torneo Clausura , en un duelo que reedita el choque que ya disputaron en la misma instancia del Apertura. El partido será dirigido por Pablo Dóvalo , con Hernán Mastrángelo en el VAR.

El conjunto rosarino llega con la confianza alta tras cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona B , logro que además lo ubicó como el equipo con más puntos de la Tabla Anual . Esa situación derivó en una polémica consagración como “Campeón de Liga” , reconocimiento que generó revuelo en los últimos días.

La distinción tuvo repercusión inmediata: figuras como Ángel Di María celebraron el logro en redes sociales y acompañaron al club en la reunión con dirigentes de AFA, donde se oficializó la decisión. Más allá del ruido, el Canalla busca plasmar ese envión dentro de la cancha.

Sin embargo, el equipo de Ariel Holan tendrá una ausencia sensible: Ignacio Malcorra, expulsado ante Independiente, cumplirá dos fechas de suspensión y recién podrá volver en semifinales si su equipo avanza.

Una camiseta histórica para una noche especial

Central podría estrenar una casaca conmemorativa por los 30 años de la Copa Conmebol, su único título internacional. El diseño se inspira en la indumentaria de aquella gesta y fue presentado días atrás generando gran repercusión entre los hinchas.

Estudiantes llegó con lo justo y busca dar el golpe

Del otro lado, Estudiantes de La Plata se metió en la fase final ocupando el octavo puesto de la Zona A, última plaza de clasificación. La derrota ante Argentinos lo obligó a esperar otros resultados, pero la combinación de empates de Belgrano y Huracán, sumado al tropiezo de Defensa y Justicia, le abrió la puerta del repechaje.

El equipo de Eduardo Domínguez intentará cambiar su imagen de visitante ante un rival que lo venció hace apenas seis meses en la misma instancia, cuando Central se impuso 2-0 con goles de Quintana y Campaz.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido