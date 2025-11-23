Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Rosario Central, líder de su zona, recibe al Pincha desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Estudiantes se metió en el último cupo y busca sorprender afuera.

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 11:24hs
Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Rosario Central y Estudiantes se enfrentarán este domingo a las 17:30, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que reedita el choque que ya disputaron en la misma instancia del Apertura. El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, con Hernán Mastrángelo en el VAR.

Central, líder de la Zona B y con un impulso extra

El conjunto rosarino llega con la confianza alta tras cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona B, logro que además lo ubicó como el equipo con más puntos de la Tabla Anual. Esa situación derivó en una polémica consagración como “Campeón de Liga”, reconocimiento que generó revuelo en los últimos días.

La distinción tuvo repercusión inmediata: figuras como Ángel Di María celebraron el logro en redes sociales y acompañaron al club en la reunión con dirigentes de AFA, donde se oficializó la decisión. Más allá del ruido, el Canalla busca plasmar ese envión dentro de la cancha.

Sin embargo, el equipo de Ariel Holan tendrá una ausencia sensible: Ignacio Malcorra, expulsado ante Independiente, cumplirá dos fechas de suspensión y recién podrá volver en semifinales si su equipo avanza.

LEER MÁS: Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Una camiseta histórica para una noche especial

Central podría estrenar una casaca conmemorativa por los 30 años de la Copa Conmebol, su único título internacional. El diseño se inspira en la indumentaria de aquella gesta y fue presentado días atrás generando gran repercusión entre los hinchas.

Estudiantes llegó con lo justo y busca dar el golpe

Del otro lado, Estudiantes de La Plata se metió en la fase final ocupando el octavo puesto de la Zona A, última plaza de clasificación. La derrota ante Argentinos lo obligó a esperar otros resultados, pero la combinación de empates de Belgrano y Huracán, sumado al tropiezo de Defensa y Justicia, le abrió la puerta del repechaje.

El equipo de Eduardo Domínguez intentará cambiar su imagen de visitante ante un rival que lo venció hace apenas seis meses en la misma instancia, cuando Central se impuso 2-0 con goles de Quintana y Campaz.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

LEER MÁS: Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: "Ya me quisieron sacar a mitad de año"

Datos del partido

  • Estadio: Gigante de Arroyito

  • Árbitro: Pablo Dóvalo

  • VAR: Hernán Mastrángelo

  • Hora: 17:30

  • TV: ESPN Premium

Rosario Central Estudiantes Gigante de Arroyito
Noticias relacionadas
caruso lombardi estallo contra la afa y tildo a central de campeon de la copa seca nucas

Caruso Lombardi estalló contra la AFA y tildó a Central de "campeón de la Copa Seca Nucas"

estudiantes desmintio una votacion para darle el titulo a central y toviggino salio al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

deportivo madryn felicito a rosario central por el titulo de la liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

que necesita independiente para clasificarse a la sudamericana

Qué necesita Independiente para clasificarse a la Sudamericana

Lo último

Boca y Talleres definen un lugar en cuartos: horario, TV y formaciones del duelo en La Bombonera

Boca y Talleres definen un lugar en cuartos: horario, TV y formaciones del duelo en La Bombonera

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Último Momento
Boca y Talleres definen un lugar en cuartos: horario, TV y formaciones del duelo en La Bombonera

Boca y Talleres definen un lugar en cuartos: horario, TV y formaciones del duelo en La Bombonera

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Cómo se gestó el fraude con combustible en la Jefatura de Rosario: Había que generar dinero y subirlo

Cómo se gestó el fraude con combustible en la Jefatura de Rosario: "Había que generar dinero y subirlo"

Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Ovación
Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

España cayó ante Fiji con dos tries del santafesino Estanislao Bay

España cayó ante Fiji con dos tries del santafesino Estanislao Bay

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"