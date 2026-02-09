Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes volvió al triunfo ante Riestra para seguir prendido en el Torneo Apertura

Estudiantes se impuso 1-0 con gol de Carrillo sobre el Malevo, que viene de clasificar a 16vos de la Copa Argentina pero no levanta cabeza en el Apertura

9 de febrero 2026 · 22:27hs
Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra.

Estudiantes venció 1-0 a Deportivo Riestra.

Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0 en un partido que fue de menor a mayor, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Guido Carrillo, de cabeza, a los 29 minutos del segundo tiempo.

Estudiantes y un triunfo para seguir peleando arriba

Con el triunfo, el campeón defensor del fútbol argentino alcanzó la cuarta ubicación del grupo A, con ocho puntos, mientras que el “Malevo” todavía no sumó triunfos y es anteúltimo, con una única unidad.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Eduardo Domínguez disputará una nueva edición del “Clásico platense” visitando a Gimnasia el domingo 15 de febrero a partir de las 17:00, mientras que Riestra será local de Newell’s, el lunes 16 a las 19:00, en un duelo para salir del fondo de la zona A.

El primer tiempo contó con muy pocas jugadas de peligro, ambas para Estudiantes. La primera llegó a los nueve minutos, con un remate desde la frontal del área del volante Cristian Medina, que salió a las manos del arquero Ignacio Arce.

Once minutos más tarde, un centro al primer palo del propio Medina habilitó al delantero Guido Carrillo, que no pudo esquinar su cabezazo, el cual fue contenido por el arquero Ignacio Arce.

Embed - EL PINCHA GANÓ POR LA MÍNIMA Y SE METIÓ EN LA LUCHA DEL GRUPO A | Estudiantes 1-0 Riestra | RESUMEN

El “Pincha” tuvo la primera del complemento a los cuatro minutos, con un tiro libre cercano al córner izquierdo en el que el mediocampista José Sosa buscó el primer palo, aunque Arce pudo desviar. El rebote le quedó al volante Ezequiel Piovi, que remató desviado.

Riestra tuvo su primera llegada cuando iban 22 minutos, con una pelota larga que habilitó al mediocampista Gabriel Obredor, el cual quedó mano a mano ante la salida del arquero Fernando Muslera, aunque no lo pudo vencer con un disparo suave de primera.

Estudiantes abrió el marcador a los 29 minutos de la segunda mitad, con un centro desde la izquierda del extremo Brian Aguirre que habilitó a Guido Carrillo, cuyo cabezazo por el segundo palo puso el 1-0.

El mejor momento de la noche se dio a los 38 minutos: el delantero Adolfo Gaich remató desde el borde del área grande, con una volea potente que salió a las manos de Arce, quien salió jugando y puso un pase largo para dejar mano a mano a Obredor, quien nuevamente vio como Muslera detenía su disparo.

Estudiantes Deportivo Riestra Torneo Apertura
Noticias relacionadas
boca busca levantarse en casa frente a newells

Boca busca levantarse en casa frente a Newell's

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el Argentina Open.

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

En un final apasionante, Lanús y Talleres igualaron 1-1.

En un final electrizante, Lanús y Talleres empataron 1-1

barracas central sumo su primer triunfo en el ano ante gimnasia

Barracas Central sumó su primer triunfo en el año ante Gimnasia

Lo último

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

En un final electrizante, Lanús y Talleres empataron 1-1

En un final electrizante, Lanús y Talleres empataron 1-1

Estudiantes volvió al triunfo ante Riestra para seguir prendido en el Torneo Apertura

Estudiantes volvió al triunfo ante Riestra para seguir prendido en el Torneo Apertura

Último Momento
Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

En un final electrizante, Lanús y Talleres empataron 1-1

En un final electrizante, Lanús y Talleres empataron 1-1

Estudiantes volvió al triunfo ante Riestra para seguir prendido en el Torneo Apertura

Estudiantes volvió al triunfo ante Riestra para seguir prendido en el Torneo Apertura

Entre la merma del consumo y el aumento de las exportaciones, el precio de la carne en Santa Fe roza los $25.000

Entre la merma del consumo y el aumento de las exportaciones, el precio de la carne en Santa Fe roza los $25.000

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Ovación
Gigliotti anunció su retiro: No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco

Gigliotti anunció su retiro: "No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco"

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco