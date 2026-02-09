Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

Si bien quedan varios días para el cierre del mercado de pases, la dirigencia de Colón tendría decidido no sumar ningún futbolista

9 de febrero 2026 · 08:50hs
Colón no sumaría un nuevo refuerzo y se quedaría con los 16 jugadores que llegaron.

Si bien en las últimas horas la información indicaba que la dirigencia de Colón estaba realizando gestiones para sumar un nuevo refuerzo, las opciones que manejaban se fueron cayendo.

Colón tendría el plantel completo

Uno de los apuntados era el delantero de Gimnasia de Mendoza, Brian Ferreyra, a quien Ezequiel Medrán conoce muy bien por haberlo dirigido en el equipo mendocino.

Además, Ferreyra tuvo un rendimiento destacado el año pasado, cuando Gimnasia ascendió a Primera División, marcando nueve goles y brindando cuatro asistencias.

Sin embargo, en este 2026, arrancó como suplente, ingresando en tres de los cuatro partidos. Precisamente, en el único cotejo en el que no sumó minutos fue ante Unión.

LEER MÁS: A priori y antes de que ruede la pelota, Colón tiene mucho más que el año pasado

La realidad es que Colón averiguó condiciones, hizo las gestiones para intentar sumarlo, pero el jugador manifestó su deseo de continuar en Gimnasia de Mendoza.

Así las cosas, quedó descartada la chance de sumar a Ferreyra y es por ello, que de no mediar ningún imprevisto, Colón no sumará otro refuerzo.

Recordando que son 16 los jugadores que llegaron para afrontar el campeonato de la Primera Nacional, conformando un plantel competitivo y equilibrado.

