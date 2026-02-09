Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

La franquicia litoraleña Capibaras XV recibió la visita del Puma rafaelino Pedro Rubiolo en Casa Pumas. El equipo continúa con la preparación para el Súper Rugby América.

Ovación

Por Ovación

9 de febrero 2026 · 17:12hs
El rafaelino Pedro Rubiolo junto al mánager de Capibaras

El rafaelino Pedro Rubiolo junto al mánager de Capibaras, Leo Senatore.

Tras haber disputado un intenso e importante cotejo amistoso de preparación para el debut en el Súper Rugby Américas, Capibaras XV arrancó una semana muy importante, con entrenamientos duros, todo bajo las órdenes de Nicolás Galatro y Maximiliano Bustos. La franquicia litoraleña recibió la visita de algunos jugadores de Los Pumas, aunque se destacó la presencia de Pedro Rubiolo.

Algunos Pumas visitaron a Capibaras XV

Capibaras XV pasó un fin de semana de amistoso en la provincia de Corrientes, en donde igualó 57 a 57 frente a Yacaré XV, la franquicia paraguaya con base en Asunción, y ahora alista todo para jugar el próximo viernes 13 frente a Los Pumitas, que este martes 10 comenzarán una Concentración Nacional en Paraná, y en dicha jornada jugarán en Santa Fe Rugby Club.

image
Pedro Rubiolo visit&oacute; la sede que Capibaras XV posee en el Hip&oacute;dromo de Rosario.

Pedro Rubiolo visitó la sede que Capibaras XV posee en el Hipódromo de Rosario.

El lunes despertó con una presencia de lujo para Capibaras XV. Sucede que en las instalaciones que el equipo dispone en el Hipódromo de la ciudad de Rosario, tres integrantes de Los Pumas, el segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo, junto a Lucio Sordoni y Juan Covassi, visitaron al equipo que representará a la región en el Súper Rugby Américas.

Pedro Rubiolo es el Puma #886. Surgido del Círculo Rafaelino de Rugby, lleva disputados 31 caps en los que apoyó 2 tries. En menos de tres años de carrera con el seleccionado nacional ya fue parte de triunfos históricos ante Springboks, All Blacks, Wallabies y British & Irish Lions. Además jugó el mundial de Francia 2023 en el que Los Pumas alcanzaron las semifinales.

Lucio es el Puma #861. Surgió en Atlético del Rosario y se desempeña profesionalmente en el rugby europeo. Con 20 años y 110 días es el segundo pilar más joven en debutar con la camiseta nacional.

Juan Covassi está a cargo de la preparación física de Los Pumas. En su destacada carrera previa formó parte del cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro en Dogos XV. Hoy supervisó el trabajo realizado por Manuel Rivarola y Franco Godi, los preparadores físicos que tienen a su cargo el equipo litoraleño.

Live Blog Post

Se presenta Capibaras en Paraná

Capibaras XV es la franquicia que tiene como responsables a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, y es por eso que ahora toca el lanzamiento oficial del equipo en la capital entrerriana. El próximo jueves 12 de febrero, a las 19, se realizará la presentación oficial del plantel, jugadores y cuerpo técnico en la vecina capital provincial.

Estarán presentes referentes y autoridades del rugby de la provincia de Entre Ríos, junto a autoridades municipales y del gobierno provincial. La actividad se llevará a cabo en Casa Mesopotamia, ubicada en avenida José Manuel Estrada 1862 de la ciudad de Paraná. Una buena oportunidad para conocer al primer equipo profesional de la región que afrontará la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

Capibaras Puma Pedro Rubiolo Maximiliano Bustos
Noticias relacionadas
hugo dellien le gano al bosnio damir dzumhur en el inicio del argentina open

Hugo Dellien le ganó al bosnio Damir Dzumhur en el inicio del Argentina Open

argentina open: 12 tenistas albicelestes competiran en la edicion 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

ben hur gano, pero no alcanzo: la bh se despidio del regional amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

aerolineas argentinas pone vuelos desde cordoba, rosario y tucuman a miami por el mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Lo último

Condenaron en Santa Fe al dueño de Vendo tu Auto y espera juicio por estafas en Rosario

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Último Momento
Condenaron en Santa Fe al dueño de Vendo tu Auto y espera juicio por estafas en Rosario

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Paro de colectivos: UTA Santa Fe espera definiciones este martes y la medida anunciada para el miércoles sigue en duda

Paro de colectivos: UTA Santa Fe espera definiciones este martes y la medida anunciada para el miércoles sigue en duda

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Ovación
Gigliotti anunció su retiro: No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco

Gigliotti anunció su retiro: "No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco"

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco