Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

La franquicia litoraleña Capibaras XV recibió la visita del Puma rafaelino Pedro Rubiolo en Casa Pumas. El equipo continúa con la preparación para el Súper Rugby América.

Tras haber disputado un intenso e importante cotejo amistoso de preparación para el debut en el Súper Rugby Américas, Capibaras XV arrancó una semana muy importante, con entrenamientos duros, todo bajo las órdenes de Nicolás Galatro y Maximiliano Bustos. La franquicia litoraleña recibió la visita de algunos jugadores de Los Pumas, aunque se destacó la presencia de Pedro Rubiolo.

Capibaras XV pasó un fin de semana de amistoso en la provincia de Corrientes, en donde igualó 57 a 57 frente a Yacaré XV, la franquicia paraguaya con base en Asunción, y ahora alista todo para jugar el próximo viernes 13 frente a Los Pumitas, que este martes 10 comenzarán una Concentración Nacional en Paraná, y en dicha jornada jugarán en Santa Fe Rugby Club.

image Pedro Rubiolo visitó la sede que Capibaras XV posee en el Hipódromo de Rosario.

El lunes despertó con una presencia de lujo para Capibaras XV. Sucede que en las instalaciones que el equipo dispone en el Hipódromo de la ciudad de Rosario, tres integrantes de Los Pumas, el segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo, junto a Lucio Sordoni y Juan Covassi, visitaron al equipo que representará a la región en el Súper Rugby Américas.

Pedro Rubiolo es el Puma #886. Surgido del Círculo Rafaelino de Rugby, lleva disputados 31 caps en los que apoyó 2 tries. En menos de tres años de carrera con el seleccionado nacional ya fue parte de triunfos históricos ante Springboks, All Blacks, Wallabies y British & Irish Lions. Además jugó el mundial de Francia 2023 en el que Los Pumas alcanzaron las semifinales.

Lucio es el Puma #861. Surgió en Atlético del Rosario y se desempeña profesionalmente en el rugby europeo. Con 20 años y 110 días es el segundo pilar más joven en debutar con la camiseta nacional.

Juan Covassi está a cargo de la preparación física de Los Pumas. En su destacada carrera previa formó parte del cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro en Dogos XV. Hoy supervisó el trabajo realizado por Manuel Rivarola y Franco Godi, los preparadores físicos que tienen a su cargo el equipo litoraleño.

Live Blog Post Se presenta Capibaras en Paraná

Capibaras XV es la franquicia que tiene como responsables a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, y es por eso que ahora toca el lanzamiento oficial del equipo en la capital entrerriana. El próximo jueves 12 de febrero, a las 19, se realizará la presentación oficial del plantel, jugadores y cuerpo técnico en la vecina capital provincial.

Estarán presentes referentes y autoridades del rugby de la provincia de Entre Ríos, junto a autoridades municipales y del gobierno provincial. La actividad se llevará a cabo en Casa Mesopotamia, ubicada en avenida José Manuel Estrada 1862 de la ciudad de Paraná. Una buena oportunidad para conocer al primer equipo profesional de la región que afrontará la competencia organizada por Sudamérica Rugby.