Boca busca levantarse en casa frente a Newell's

Con Ascacíbar entre los convocados y Romero listo para sumar minutos, el Xeneize quiere dejar atrás la caída ante Estudiantes.

Boca tendrá este domingo una oportunidad clave para enderezar su camino en el Torneo Apertura cuando reciba a Newell’s Old Boys en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda intentará recuperarse tras la derrota sufrida en la fecha pasada ante Estudiantes de La Plata, vigente campeón, y volver a meterse en la pelea dentro de la Zona A.

El partido comenzará a las 19:15 , contará con el arbitraje de Darío Herrera , tendrá a Adrián Franklin en el VAR y será televisado por ESPN Premium .

Un arranque con altibajos

El Xeneize tuvo un inicio irregular en el campeonato. En la primera jornada superó 1-0 a Deportivo Riestra, pero luego no pudo sostener el envión y cayó 2-1 frente a Estudiantes como visitante. Con esos resultados, Boca se ubica en la mitad de la tabla de su grupo, todavía con margen para acomodarse en la lucha por los puestos de clasificación.

Pensando en este compromiso, el cuerpo técnico analiza variantes, con la posible inclusión desde el arranque de Santiago Ascacíbar, uno de los refuerzos más recientes. Además, el paraguayo Ángel Romero podría sumar sus primeros minutos ingresando desde el banco. En ofensiva, también asoman los juveniles Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre como alternativas.

Newell’s, urgido de una victoria

La Lepra tampoco llega en su mejor momento. El equipo conducido por Favio Orsi y Sergio Gómez perdió en el debut ante Talleres en Córdoba y luego rescató un empate agónico frente a Independiente en Rosario. Con apenas un punto en dos fechas, los rosarinos necesitan sumar de a tres para no quedar relegados desde temprano.

El desafío será grande: visitar La Bombonera siempre implica un contexto exigente, pero Newell’s buscará dar el golpe que le permita ganar confianza.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini o Kevin Zenón, Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro, Facundo Guch.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hora: 19:15

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Adrián Franklin

TV: ESPN Premium