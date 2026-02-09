Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Etcheverry

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

Tomás Etcheverry debutó en el Argentina Open venciendo al italiano Andrea Pellegrino y avanzó a la próxima ronda

9 de febrero 2026 · 22:51hs
El tenista argentino Tomás Etcheverry (54°) venció este lunes en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino (145°) para superar la primera ronda y meterse en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires.

El platense de 26 años se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y treinta y nueve minutos de juego, aproximadamente. Etcheverry comenzó fuerte su andadura en el Argentina Open no solo por el triunfo, sino porque consiguió ponerse 3-0 arriba en el primer asalto y de este modo, comenzó a encaminar un encuentro en el que no sufriría mayores sobresaltos.

Con un quiebre de servicio en el segundo juego y tras mantener todos los suyos, el argentino se llevó la manga inicial por 6-3. Lejos de mostrar signos de cansancio, Etcheverry volvió a imponer su jerarquía, que lo tiene cerca de los cincuenta mejores tenistas del mundo, para batir el saque del italiano en el quinto juego y apagar las esperanzas de su rival de llevar el cotejo a un tercer set.

Dos break-points y siete aces bastaron para que el argentino consiguiera imponerse ante Pellegrino y avanzar a los octavos de final del evento deportivo llevado a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, instancia en la que aguarda para conocer a su próximo rival que saldrá del ganador del cruce entre Román Andrés Burruchaga y Laslo Djere.

