Emmanuel Gigliotti anunció su retiro y Colón fue el último capítulo de su carrera

El Puma confirmó que dejó el fútbol profesional a los 38 años. Reveló que la temporada 2024/25 con Colón fue la última de su trayectoria y explicó los motivos.

Emmanuel Gigliotti le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. En una charla distendida pero cargada de emoción con Matías Martin en el programa Todo Pasa (Urbana Play 104.3 FM), el delantero confirmó que ya se retiró de la actividad oficial, y que su último paso por Colón marcó el cierre definitivo de un recorrido extenso en el fútbol argentino e internacional.

“Tomé la decisión de dejar el fútbol”, afirmó el Puma, quien remarcó que no se trató de una salida forzada ni apresurada, sino de una determinación trabajada durante el último año, incluso con acompañamiento psicológico. A los 38 años, Gigliotti eligió bajarse cuando todavía tenía mercado y se sentía competitivo.

Una decisión madura, lejos del desgaste físico

El exdelantero explicó que el físico no fue un impedimento para continuar. Por el contrario, reconoció que se sentía en condiciones de jugar una o dos temporadas más. Sin embargo, el cansancio mental terminó siendo decisivo. “Podía seguir, pero me cansé un poco”, confesó con sinceridad.

Gigliotti.jpg Emmanuel Gigliotti jugó en dos oportunidades en Colón, con un contraste muy grande entre ambas etapas. UNO / José Busiemi

Incluso admitió que recibió llamados de distintos clubes, algo que terminó reforzando su tranquilidad personal. Para Gigliotti, retirarse con opciones sobre la mesa fue una manera de cerrar el ciclo sin frustraciones ni cuentas pendientes.

Colón, el cierre de una carrera intensa para Gigliotti

Tras su regreso desde el fútbol chileno, Colón apareció como una oportunidad que terminó siendo definitiva. Si bien en un principio no tenía tomada la decisión final, el transcurso de la temporada 2024/25 fue clarificando el panorama hasta transformarse en su despedida oficial del fútbol profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/2020911509338005962&partner=&hide_thread=false "TOMÉ LA DECISIÓN DE DEJAR EL FÚTBOL".



"Tomé la decisión teniendo todavía oportunidades. Por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes. Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa es que me cansé un poco".



—Emmanuel "Puma" Gigliotti en Todo Pasa. pic.twitter.com/s5YtCUEDAQ — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) February 9, 2026

El Sabalero, así, quedó marcado como el último club de su carrera, un dato que el propio Gigliotti confirmó públicamente por primera vez en la entrevista radial.

Los números del Puma en su última temporada

En su último año como futbolista, Gigliotti tuvo una participación sostenida y productiva con la camiseta rojinegra:

Primera Nacional 2024/25:

30 partidos jugados

7 goles

5 asistencias

2.048 minutos en cancha

Copa Argentina 2025:

1 partido disputado

32 minutos jugados

En total, cerró su etapa profesional con 31 partidos oficiales, 7 goles, 5 asistencias y 2.080 minutos, demostrando vigencia hasta el final y siendo una referencia ofensiva dentro del plantel.

Un futuro que seguirá ligado al fútbol

Aunque dejó de jugar, Gigliotti no se alejará del deporte. Confirmó que ya es director técnico y que su intención es iniciar su camino como entrenador, aunque sin apurarse. “Quiero estar preparado”, señaló, y no descartó sumarse a un cuerpo técnico para seguir aprendiendo mientras desarrolla su idea de juego.

De esta manera, Emmanuel Gigliotti cerró una carrera que lo llevó desde las categorías más bajas hasta vestir camisetas de peso, con Colón como último escenario. Se fue sin tristeza, con tranquilidad y con la certeza de haber elegido el momento justo para decir adiós.