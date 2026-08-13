Estudiantes y Gimnasia ya palpitan un clásico que promete emociones

Los referentes de Estudiantes y Gimnasia hablaron antes del duelo de este sábado y coincidieron en la importancia de un partido que paraliza a La Plata.

Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto fueron los protagonistas de la conferencia previa al clásico de La Plata. El mediocampista de Estudiantes y el juvenil de Gimnasia hablaron sobre la expectativa que genera el duelo de este sábado a las 16.45, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y dejaron sus sensaciones antes de un partido especial.

El Lobo llegará al estadio de Estudiantes con el envión de tres triunfos consecutivos. Gimnasia venció a River, Aldosivi y Barracas y buscará extender su buen momento en un partido que tiene un significado especial para sus hinchas.

“Para el hincha es un partido especial, vamos a tomarlo de esa manera”, expresó Barros Schelotto, quien además habló sobre la influencia de su padre, Guillermo, en su carrera.

El juvenil contó que en su familia suelen recordar los clásicos que disputó el exjugador y entrenador. “A él le ha ido bastante bien y ojalá a mí también me toque”, señaló.

Con apenas 19 años, Barros Schelotto ya conoce lo que significa jugar un clásico platense. Su debut en este tipo de partidos fue precisamente en cancha de Estudiantes, una experiencia que ahora afrontará con mayor rodaje y conocimiento del contexto.

“No sabía con el contexto que me iba a encontrar. Ahora me encuentra en un buen momento con más roce y experiencia”, explicó.

Además, dejó en claro que Gimnasia no condicionará su objetivo por el escenario: “Siempre queremos ganar donde sea”. El defensor también evitó darle importancia a la extensa espera del Lobo por conseguir una victoria clásica como visitante.

Piovi y el desafío de Estudiantes

Del lado del Pincha, Piovi puso el foco en el exigente calendario que atraviesa el equipo. Estudiantes afrontará el clásico en medio de una seguidilla de partidos y con la Copa Libertadores también presente en el horizonte.

“Tenemos en la cabeza ir partido a partido. Ya cambiamos el foco y estamos preparados para hacer un gran compromiso”, sostuvo el mediocampista.

El futbolista también reconoció que Estudiantes tuvo un rendimiento irregular en sus últimas presentaciones del Clausura. El equipo cayó ante Boca y Riestra, resultados que marcaron un pequeño retroceso después de un inicio que había generado expectativas.

“Tuvimos un bajón”, admitió Piovi, aunque remarcó que el plantel trabaja con la intención de revertir rápidamente esa situación.

El clásico, además, puede tener un valor extra por lo que vendrá después. Estudiantes tendrá que afrontar un compromiso por la Copa Libertadores el martes y un triunfo ante Gimnasia podría significar un impulso anímico importante.

“Ganar es energía para el martes por Copa Libertadores. Queremos pelear en todos los frentes”, afirmó Piovi.

Con dos equipos que llegan con necesidades diferentes pero un mismo objetivo, La Plata se prepara para vivir otra edición de su clásico. Este sábado, Estudiantes y Gimnasia volverán a encontrarse con mucho más que tres puntos en juego.