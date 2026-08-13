Matías Rocha podría viajar con Unión para el partido ante San Lorenzo

Matías Rocha fue incluido en el plantel de Unión y podría viajar a Buenos Aires para enfrentar a San Lorenzo, mientras Madelón define la convocatoria y el once.

Matías Rocha fue incluido en el plantel de Unión y aparece como una de las alternativas para el partido ante San Lorenzo. El defensor uruguayo podría viajar a Buenos Aires, aunque Leonardo Madelón todavía define la lista de convocados y la formación. Su presencia suma una opción para la defensa en un encuentro que exigirá respuestas y nuevas variantes defensivas.

Rocha, una alternativa para Madelón

La inclusión de Rocha en el plantel representa una señal positiva de cara al próximo compromiso de Unión. El marcador central puede aportarle una nueva variante al entrenador, especialmente ante un rival exigente como San Lorenzo y en un partido que se disputará en Buenos Aires.

El defensor uruguayo ya se entrena junto a sus compañeros y busca ganarse un lugar dentro de la consideración de Madelón. Su presencia entre las alternativas le permite al técnico ampliar las opciones para conformar la última línea, mientras continúa evaluando distintas posibilidades para el encuentro.

Rocha ya había estado vinculado con Unión en el pasado. En 2023 estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Tatengue luego de su paso por Defensor Sporting, aunque aquella operación finalmente no llegó a concretarse.

La decisión sobre su viaje a Buenos Aires

La posibilidad de que Matías Rocha viaje a Buenos Aires dependerá de la decisión final del cuerpo técnico. Su inclusión en el plantel lo posiciona como una alternativa, aunque todavía resta conocer si finalmente formará parte de la delegación y qué lugar ocupará dentro de la consideración del entrenador.

Madelón trabaja sobre distintas variantes para visitar a San Lorenzo y la presencia de Rocha puede ampliar sus posibilidades para armar la defensa. En ese sentido, su convocatoria aparece como una de las novedades de Unión en la previa del partido.

El próximo paso será conocer la lista definitiva y, posteriormente, la formación que el entrenador elegirá para afrontar el compromiso. Mientras tanto, Rocha suma minutos de entrenamiento y espera la oportunidad de comenzar a ganarse un lugar en el plantel.